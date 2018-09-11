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Кадыров оценил решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Директор Росгвардии Виктор Золотов сделал правильный ход, вызвав оппозиционера Алексея Навального на поединок. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он [Золотов] сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий, как шакал из-за угла, оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», – подчеркнул Кадыров.

Он предположил, что Навальный «не примет вызова». «Как обычно, спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа», – написал глава Чечни.

Ранее во вторник Золотов, комментируя расследования Навального, заявил, что тот допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические измышления». В этой связи директор Росгвардии вызвал оппозиционера «на поединок – на ринг, на татами, куда угодно» – и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение Золотова. «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», – подчеркнул он.

Навальный в августе опубликовал расследование, в котором утверждается, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. Такие закупки стали проводиться после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», говорится в расследовании.