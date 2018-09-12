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Политика
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Кремль ответил на отказ Японии от мирного договора без предварительных условий

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Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.

В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.

«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

Росавиация усомнилась в качестве работы Utair по обеспечению безопасности

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.

Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».

В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.

Как будут выглядеть самолеты UTair

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Политика
Новости

Власти Великобритании ответили на заявление Путина по «делу Скрипалей»

Ведомости
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На попытки Великобритании получить объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери Россия всегда отвечала обманом и ложью и эта позиция Москвы не изменилась, заявил представитель премьера Терезы Мэй.

В среду президент России Владимир Путин сказал, что Москва знает реальные личности двух мужчин, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей. По его словам, речь идет о гражданских лицах. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил президент.

«Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», – сказал пресс-секретарь Мэй журналистам (цитаты по Reuters) в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали обманом и ложью. Я не вижу ничего, что позволило бы предположить, что сейчас что-то поменялось», – заключил представитель премьера.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Экономика
Новости

Российский офшор «остров Октябрьский» появился в Калининграде

Ведомости
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Остров Октябрьский, где в августе был создан один из специальных административных районов, официально появился в Калининграде. Решение принял 12 сентября местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает «Интерфакс». Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.

Кроме острова Октябрьский специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке. Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Бизнес
Новости

IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 году

Ведомости
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Шведский ритейлер IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 г.: он появится в Киеве. Об этом объявил исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Reuters.

Вановербеке не стал раскрывать сумму инвестиций в бизнес на Украине, а также планы экспансии в стране. «Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности», — сказал он.

IKEA начала рассматривать возможность открытия магазина на Украине более 10 лет назад, отметил Порошенко. По его словам, тогда выходу шведской компании на украинский рынок помешал «инвестиционный климат». «Я думаю, что инвестиционный бум, который сегодня происходит, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», – добавил он.

Первый магазин IKEA был открыт в 1958 г. в Швеции. Выход на международный рынок компания начала в 1963 г. с Норвегии. В России первый магазин был открыт в 2000 г. В отчете IKEA за 2017 финансовый год упоминалось, что у нее 355 магазинов в 29 странах мира. Однако в августе 2018 г. IKEA впервые открылась в Латвии.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Технологии
Новости

МВД возбудило дела о хищении выделенных на производство фильмов денег

Ведомости
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МВД возбудило дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег, выделенных на производство нескольких фильмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД не уточнили сумму похищенных денег. При этом особо крупным размером считается ущерб от 1 млн руб.

Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее РБК сообщал со ссылкой на два источника, что дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. По данным издания, общая сумма хищений может достигать 35 млн руб.

Весной Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на несколько компаний. Претензии предъявлены киностудиям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Их пять: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – «студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

Самые кассовые фильмы в России

Политика
Новости

Бывший первый заместитель Мединского стал директором НИИ

Ведомости
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Владимир Аристархов, покинувший пост первого заместителя министра культуры в июне, назначен директором Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Дмитрия Лихачева. Указ об этом подписал Мединский, сообщается в пресс-релизе Минкультуры.

С назначением Аристархова НИИ должен получить «дополнительный импульс для изучения состояния российского общества в свете реализации государственной культурной политики», цитируются в пресс-релизе слова руководителя департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова.

Аристархов в свою очередь отметил, что перед институтом ставится задача «научного обеспечения проведения государственной культурной политики», говорится в пресс-релизе. «Для меня очень важно то, что когда мы работали над важнейшими документами нашей отрасли, мы опирались именно на помощь экспертов института наследия», — добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 июня подписал распоряжение об увольнении Аристархова. В документе говорилось, что он освобожден от должности по собственной просьбе. В предыдущем составе правительства — до утверждения президентом Владимиром Путиным в мае нового состава — у Мединского было пять заместителей, а статус первого имел только Аристархов. Он курировал деятельность двух департаментов — музеев, а также науки и образования.

Согласно декларации о доходах 2017 г., Аристархов в 2017 г. заработал больше всех в министерстве — 142 млн руб.

В мае 2016 г. депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий Рашкин направили в правоохранительные органы запросы с требованием проверить деятельность Аристархова. Парламентарии подозревали его в злоупотреблении должностными полномочиями. В октябре того же года Медведев объявил ему замечание по ст. 59.1 закона о госслужбе (взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции). Причина такого решения не называлась.

Новое правительство Медведева

Технологии
Новости

ВТБ поможет «Почте России» ускорить доставку интернет-посылок

Ведомости
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Банк ВТБ и «Почта России» на паритетных началах создадут совместное предприятие (СП) в сфере логистики для ускорения доставки интернет-посылок. Каждая сторона вложит в проект в течение трех лет по 10,2 млрд руб. О заключении соответствующего договора сообщает «Почта России».

Стороны учредят АО «Национальные логистические технологии» для создания 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 000 кв. м. Строительство будет финансироваться через вклады в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск логистических центров позволит обеспечить доставку купленных в интернете товаров на следующий день после онлайн-заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Первый уровень терминалов состоит из семи логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, они расположатся в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и доставку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Второй уровень терминалов из 10 центров расположится в городах с населением более 1 млн человек, они будут оборудованы автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов из 21 центра обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 000 человек.

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов оценивал общие инвестиции в проект в 24 млрд руб. Он также сообщал, что «Почта России» планирует ускорить доставку посылок из Китая и в ближайшее время начнет развивать экспресс-канал доставки, что позволит сократить ее сроки с текущих двух-трех недель до одной недели, а в перспективе – до трех дней. Это коснется товаров стоимостью $10–15.

Самые щедрые и самые экономные компании

Экономика
Новости

Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин не согласился с рекомендацией министра экономического развития Максима Орешкина продавать доллары и покупать рубли.

«Я бы не был так уверен», – сказал Костин в интервью радиостанции Business FM в ответ на просьбу прокомментировать слова Орешкина. Ранее Орешкин также в интервью Business FM на вопрос, стоит ли при текущей ситуации на рынке продавать доллары и покупать рубли, ответил утвердительно.

«У меня будет немного более сдержанное отношение именно в силу геополитики, потому что я с ним согласен – есть причины, которые будут способствовать росту рубля. Но я должен дождаться ноября, посмотреть – если настолько плохи будут санкции для наших предприятий, экономики», – отметил Костин.

Банкир охарактеризовал Орешкина как хорошего прогнозиста и знатока экономики. Костин также назвал Орешкина одним из самых ярких экономистов, которые работали в ВТБ. В 2012-2013 гг. Орешкин был главным экономистом «ВТБ капитала». Ранее Костин также хвалил Орешкина. «35 лет, а мыслей сколько и ума сколько», – говорил он про Орешкина осенью прошлого года.

В интервью Business FM Костин также предположил, что Центробанк сохранит ключевую ставку на заседании в пятницу. «Полагаю, Центральный банк хотя понимает сейчас возросшие риски, но также понимает, на мой взгляд, что этого нельзя делать», – считает банкир.

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений, в последующие дни курс несколько скорректировался. По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. Министр подчеркивал, что не видит ни одной причины для изменения Минэкономразвития среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

Экономика
Новости

Нью-Йорк сместил Лондон с первого места в рейтинге мировых финансовых центров

Ведомости
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Нью-Йорк обогнал Лондон и стал лидером в рейтинге международных финансовых центров. Это следует из итогов исследования аналитической компании Z/Yen.

Третье и четвертое места, как и в прошлогоднем рейтинге, заняли Гонконг и Сингапур. На пятом месте оказался Шанхай, сместивший Токио. Пекин, Цюрих и Франкфурт вошли в топ-10 списка, сместив Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост в рейтинге показал Санкт-Петербург. Он поднялся на 11 строчек — до 80-го места, обогнав российскую столицу. Москва, как Рига и Баку, остались на прежних местах — на 83-м, 87-м и 95-м соответственно. Алма-Ата потеряла две строчки, спустившись на 96-ю.

В июне 2016 г. Великобритания по итогам референдума решила выйти из Евросоюза. Окончательный выход планируется в 2019 г.

Ранее в сентябре компания Wealth-X опубликовала рейтинг городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн. В нем Нью-Йорк по итогам 2017 г. уступил Гонконгу первое место. Третье место занял Токио, четвертое — Лос-Анджелес, пятое — Париж.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Финансы
Новости

Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в московском отделении

Ведомости
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Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в отделении в Тушино в Москве. В офисе банка на улице Фабрициуса в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников от противоправных посягательств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

В тренировке участвуют работники банка, правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 мск, уточнили в банке.

«Информация о захвате заложников в отделении кредитной организации в Москве не соответствует действительности», – также сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино сообщил Telegram-канал Mash. Позже он уточнил, что речь идет об учениях – «правда, об этом полицейские и сотрудники Росгвардии узнавали прямо на месте», отмечалось в сообщении. По данным канала, до этого все территориальные подразделения выдвинулись на место по настоящей тревоге.

Бизнес
Новости

Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

Ведомости