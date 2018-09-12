Политика / Международные отношения

Путин предложил Японии мир без предварительных условий

Но время для мирного договора при нынешнем руководстве двух стран уже упущено
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Президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. «Давайте заключим мирный договор – не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий», – заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форуме во Владивостоке.

Территориальный спор с Японией российский президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет».

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Комментарии  ()
daniil.kirillov
12:43 12.09.2018
"Кому должен - всем прощаю"
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