Госдума одобрила введение статьи УК за увольнение людей предпенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
По законопроекту УК дополняется новой статьей — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За такой отказ, если документ будет принят, будут предусмотрены штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.
Под предпенсионным возрастом, говорится в проекте, «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».
11 августа законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Бизнес выступил категорически против меры, в частности президент РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что это приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет.
29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил на переходный период считать предпенсионный возраст пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Также он выступил за то, чтобы была введена ответственность для работодателей вплоть до уголовной при необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
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