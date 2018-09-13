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Госдума одобрила введение статьи УК за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

По законопроекту УК дополняется новой статьей — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За такой отказ, если документ будет принят, будут предусмотрены штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.

Под предпенсионным возрастом, говорится в проекте, «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

11 августа законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Бизнес выступил категорически против меры, в частности президент РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что это приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил на переходный период считать предпенсионный возраст пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Также он выступил за то, чтобы была введена ответственность для работодателей вплоть до уголовной при необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста.

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