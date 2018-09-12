Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4651 от 12.09.2018 под заголовком: Бизнесу прикажут постареть

Депутаты одобрили уголовную ответственность для бизнеса за увольнение предпенсионеров

Первое чтение проекта пройдет уже завтра
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Бизнес все ближе к уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу россиян предпенсионного возраста (т. е. за пять лет до выхода на пенсию). Во вторник законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. В четверг Госдума рассмотрит этот документ в первом чтении.

Проект в Госдуму внес президент Владимир Путин. За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей, которые должны выйти на пенсию теперь только через пять лет, проект вводит штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы проект не предусматривает. Правительство и Верховный суд законопроект поддержали.

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