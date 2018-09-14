Телеканал ABC узнал о предстоящей сделке Манафорта со следствием
Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку с представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., передает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники. В четверг Манафорт и его адвокаты более четырех часов провели в дискуссиях с группой спецпрокуроров.
Официально о сделке могут объявить в суде в пятницу 14 сентября. Остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто признает вину, что позволит ему избежать стресса и еще больших расходов на судебное разбирательство, отмечает телеканал.
Жюри из 12 присяжных в суде штата Вирджиния 22 августа признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Присяжные посчитали доказанной вину политика по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания продолжаются. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства Манафорта могут приговорить к 30 годам тюрьмы.
Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо обвинения в нарушении банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.
Ранее Трамп в Twitter прокомментировал дело Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – писал он в микроблоге. По его словам, политик, в отличие от его бывшего адвоката Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – писал Трамп.