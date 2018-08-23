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Трамп подумает о помиловании Манафорта

Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о помиловании бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на репортера Fox News Эйнсли Эрхардт, которая брала интервью у Трампа. Полностью оно выйдет через несколько часов. По ее словам, Трамп рассказал, что «подумает» о помиловании Манафорта. «Мне кажется, он плохо себя чувствует из-за дела Манафорта. Они были друзьями», - отметила Эрхардт.

Накануне суд штата Вирджиния признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, присяжные единогласно сочли доказанной его вину по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летнему Манафорту грозит до 30 лет тюрьмы, хотя более реальным выглядит заключение на 10 лет.

Ранее Трамп сообщил о своем отношении к делу Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал он в твиттере. По словам Трампа, Манафорт, в отличие от бывшего адвоката президента Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – написал Трамп в адрес Манафорта.

Практически одновременно с делом Манафорта в суде рассматривалось и дело Коэна, заключившего сделку со следствием. Он обвинил Трампа в оказании на него давления для совершения преступления. Речь шла о плате за молчание двум женщинам, заявлявшим о связи с Трампом. Президент в интервью заявляет, что узнал о выплатах «позже».