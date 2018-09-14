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Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, передает «РИА Новости».

«Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью», – заявил Цивилев. Он также отметил, что у него с Тулеевым «хорошие, добрые отношения». Цивилев также отметил, что Тулеев приступит к обязанностям ректора с понедельника, 17 сентября.

Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет – с 1997 г. Он ушел в отставку 1 апреля. Это произошло после того, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре погибло 60 человек, из которых большинство – дети. В начале апреле Тулеева избрали председателем облсовета, но уже в конце апреля бывший губернатор заявил, что не видит своего будущего в политике. Даже если бы не произошел пожар, то он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем, отметил Тулеев. Спикером парламента Кемеровской области нового созыва в сентябре избрали Вячеслава Петрова.

О том, что Тулеев станет ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник. Агентство также писало, что назначение произойдет в понедельник.

На момент написания материала на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования ректором значился Алексей Зеленин. До конца марта 2018 г. он был заместителем Тулеева, но ушел в отставку также после пожара в «Зимней вишне». Зеленин стал депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия», отмечает «РИА Новости».

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»