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Тулеев объявил о скором уходе из политики

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, занимающий сейчас должность председателя Совета народных депутатов Кузбасса, рассказал, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации.

«Честно говоря, не хочу я и смысла нет в политике оставаться», – заявил Тулеев в интервью местному телеканалу ТВМ. Он рассказал, что не планирует куда-либо переезжать из Кузбасса. «Куда я еду? У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», – сказал Тулеев.

Он заявил, что ушел с должности главы региона по моральным причинам. По словам политика, если бы не трагедия в «Зимней вишне», он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами, по последним данным, стали 60 человек.

При этом Тулеев заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента. Он заверил, что на этой должности не допустит противостояния законодательной и исполнительной власти в регионе. На вопрос об отношениях с врио губернатора Сергеем Цивилевым Тулеев ответил, что знает его исключительно по рабочим встречам. «Он хорошо разбирается в угольной отрасли», – отметил экс-губернатор.

Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 г., он ушел в отставку 1 апреля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев. 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран председателем облсовета.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях