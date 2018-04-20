СКР уменьшил число погибших в «Зимней вишне» до 60 человек

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта Данил Айкин / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) назвал окончательное число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Следователями после генетических экспертиз тел были выданы разрешения на захоронения 37 погибших, личности которых идентифицированы, говорится на сайте СКР. Ранее после процедуры опознания родственниками тел погибших были выданы разрешения для захоронения еще 23 человек. Таким образом окончательное число погибших при пожаре - 60 человек, сказано в сообщении.

Ранее замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов называл другое число погибших. По данным МЧС, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, говорил 28 марта Аксенов и уточнял, что пропавших без вести нет. По его словам, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Причина расхождения данных СКР о числе погибших с информацией МЧС в сообщении не объясняется.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже, где находились кинозалы и игровая комната. По данным МЧС, причиной пожара стало замыкание в проводке светодиодного светильника. В результате короткого замыкания светильник начал плавиться и «огненные капли» упали в яму с поролоном в игровой зоне. Из-за работавшей вентиляции пожар и едкий дым быстро стали распространяться по этажу. Если бы систему вентиляции при возникновении пожара оперативно отключили, то пожар скорее всего был бы локальным, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы специалистов Центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета МЧС России. Датчики пожарной сигнализации сработали впустую, так как автоматическое срабатывание системы оповещения о пожаре в ТЦ было отключено, а охранники «Зимней вишни» не активировали систему оповещения вручную.

СКР возбудил уголовные дела по трем статьям УК: 109-й, 219-й и 238-й (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования были арестованы семь человек, пятеро из них были арестованы сразу же после пожара. Это сотрудник ЧОПа, который, по информации следствия, отключил «при получении сигнала о пожаре систему оповещения», технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором возникло возгорание, сотрудник и руководитель компании, обслуживающей пожарную сигнализацию в «Зимней вишне». В конце марта стало известно об аресте начальника строительной инспекции Кузбасса Танзилии Комковой, разрешившей ввести в эксплуатацию ТРЦ. Центральный районный суд Кемерова 13 апреля арестовал начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Его обвинили в халатности при тушении пожара.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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