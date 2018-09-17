Политика

Новости

Кандидат КПРФ в губернаторы Приморья объявил «забастовку обманутых избирателей»

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко после изменения расклада на губернаторских выборах в пользу кандидата от «Единой России» врио главы региона Андрея Тарасенко призвал сторонников выйти на уличную акцию в его поддержку.

«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко – 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко – 206 454 голосов, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!» – написал Ищенко на своей странице в Instagram.

Коммунист объявил «бессрочную забастовку обманутых избирателей» и призвал сторонников выйти на площадь Борцам за Власть Советов в центре Владивостока.

Ищенко отметил, что юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. Он подчеркнул, что у КПФР есть полная доказательная база по фактам фальсификаций.

«Приглашаю всех, кто меня поддержал принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу! Ваш губернатор, Андрей Ищенко», – обратился к сторонникам коммунист.

После подсчета 99,1% протоколов во втором туре губернаторских выборов Тарасенко лидирует с результатом 49,55% против 48,06% у Ищенко. Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко.