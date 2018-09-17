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Политика
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Кандидат КПРФ в губернаторы Приморья объявил «забастовку обманутых избирателей»

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Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко после изменения расклада на губернаторских выборах в пользу кандидата от «Единой России» врио главы региона Андрея Тарасенко призвал сторонников выйти на уличную акцию в его поддержку.

«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко – 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко – 206 454 голосов, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!» – написал Ищенко на своей странице в Instagram.

Коммунист объявил «бессрочную забастовку обманутых избирателей» и призвал сторонников выйти на площадь Борцам за Власть Советов в центре Владивостока.

Ищенко отметил, что юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. Он подчеркнул, что у КПФР есть полная доказательная база по фактам фальсификаций.

«Приглашаю всех, кто меня поддержал принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу! Ваш губернатор, Андрей Ищенко», – обратился к сторонникам коммунист.

После подсчета 99,1% протоколов во втором туре губернаторских выборов Тарасенко лидирует с результатом 49,55% против 48,06% у Ищенко. Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 

Политика
Новости

Полиция исключила след «Новичка» в новом отравлении в Солсбери

Ведомости
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Причиной отравления двух посетителей ресторана в английском городе Солсбери не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», сообщает полиция графства Уилтшин.

«Мы можем подтвердить, что нет никаких причин предполагать, что веществом [отравления] был "Новичок"», – указали в полиции.

В воскресенье вечером двое посетителей ресторана Prezzo, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Они остаются под наблюдением врачей, отмечает полиция. Следователи выясняют, является ли данный инцидент преступлением. Полицейский кордон вокруг ресторана остается на месте, в остальных районах города оцепление снято

По данным источников Sky news, один из отравившихся является русским по национальности. Издание отмечает, что ресторан Prezzo находится в нескольких минутах ходьбы от Садов королевы Елизаветы, которые были закрыты после отравления «Новичком» англичанки Дон Стерджесс, и в 0,2 милях от ресторана Zizzi, который посещали перед отравления этим же ядом Сергей и Юлия Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию «Новичка» в марте этого года, они выжили и были выписаны из больницы. В конце июня «Новичком» отравились Стерджесс и ее друг Чарли Роули, нашедшие флакон из-под духов, в котором хранился яд. В результате Стерджесс скончалась, Роули сначала пошел на поправку, а затем был вновь госпитализирован.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

После подсчета 99% протоколов на выборах губернатора Приморья побеждает единоросс

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Во втором туре выборов губернатора Приморского края после подсчета 99,1% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» врио главы региона Андрей Тарасенко, свидетельствуют данные избирательной комиссии.

На данный момент результат Тарасенко – 49,55%, его соперника кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 48,06%.

По данным ЦИК на 21:10 мск, после подсчета 97,87% протоколов 37-летний депутат краевого парламента Ищенко лидировал с 50,37% голосов, результат Тарасенко на тот момент был 47,11%. В ходе подсчета голосов лидерство коммуниста порой доходило до 10%, но после 20:00 мск показатели Тарасенко начали заметно расти. Член ЦИК Евгений Шевченко объясняет задержки логистикой региона.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался Владимир Путин, успокоивший его: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье решили провести не через две недели, а через неделю после первого.

Экономика
Новости

Ротенберг назвал сумму налогов, уплаченных строителями Крымского моста

Ведомости
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Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», строящие Крымский мост, в период с 2015 г. заплатили 120 млрд руб. налогов. Об этом сообщил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам Ротенберга, строительство моста идет по графику, отставаний нет. На стройке работают около 8000 человек вахтовым методом. «В общей смете у нас 227,9 млрд руб., мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим», — добавил предприниматель (его цитирует «РИА Новости»).

Ротенберг выразил уверенность, что Крымский мост простоит 100 лет. «Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это нестрашно», — сказал бизнесмен.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Самые длинные мосты в России

Политика
Новости

Песков назвал неожиданным заявление Путина о Петрове и Боширове во Владивостоке

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Заявление президента России Владимира Путина об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, не было заготовкой. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответ президента на вопрос модератора заседания Сергея Брилева стал неожиданностью для всех.

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Песков добавил, что Петров и Боширов не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к Кремлю.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов относятся к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.

Путин в среду на форуме во Владивостоке сообщил, что российские власти нашли этих мужчин и выяснили, кто они такие. По словам президента, Петров и Боширов не имеют никакого отношения к ГРУ и непричастны к отравлению Скрипалей. Путин предложил им обратиться к журналистам и самим рассказать о себе.

На следующий день на телеканале RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в котором они подтвердили, что ездили в Солсбери 3 и 4 марта. По их словам, они приезжали туда как туристы, чтобы посмотреть на Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

На выборах губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ

Ведомости
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После обработки 50% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он набирает 52,38% голосов, его соперник, врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), — 45,05%.

В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. За Тарасенко 9 сентября проголосовали 46,56% избирателей, Ищенко набрал 26,63%. Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет в следующее воскресенье, 23 сентября.

Данные экзитпола КЦ «Экперт-групп» свидетельствовали о победе Тарасенко во втором туре. Социологи прогнозировали, что он наберет около 53% голосов, Ищенко — 47%. Первоначальные данные избирательных комиссий подтверждали эти прогнозы. Однако после обработки большего количества бюллетеней Ищенко удалось сначала догнать, а затем и обогнать врио главы региона.

Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. 

Политика
Новости

Песков прокомментировал переговоры о мирном договоре с Японией

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Россия и Япония продолжат поиск консенсуса по вопросу о мирном договоре, несмотря на то, что у каждой из сторон существуют свои «нюансы в подходах», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва и Токио считают отсутствие мирного договора большой проблемой, добавил он.

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили намерение работать над мирным договором.

В среду Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. На это предложение власти Японии ответили, что готовы вести с Россией переговоры о мирном соглашении, но только после решения территориального вопроса.

Москва и Токио несколько десятилетий обсуждают мирный договор по итогам Второй мировой войны. Спорным вопросом остается принадлежность южной части Курил: весь архипелаг после войны был включен в состав СССР, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

В Петербурге начался митинг против повышения пенсионного возраста

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В Санкт-Петербурге проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Власти согласовали в качестве места для его проведения Свердловский сад. В акции принимают участие бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Протестующие собрались рядом со станцией метро «Площадь Ленина» и после объявления одного из организаторов, депутата законодательного собрания Бориса Вишневского двинулись в Свердловский сад. Он находится примерно в километре от станции метро.

Сотрудники полиции не препятствовали шествию, они следили только за тем, чтобы активисты не выходили на проезжую часть, передает «Интерфакс». Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.

В единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах митинги были не согласованы с властями. По данным «ОВД-инфо», полиция в тот день задержала более 800 человек. МВД сообщало, что в Москве и Петербурге задержано «около 100 человек», данных полиции по другим городам не было.

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Политика
Новости

В Сирии впервые за семь лет проходят местные выборы

Ведомости
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В воскресенье в Сирии проходят первые с декабря 2011 г. выборы в местные советы, сообщает агентство SANA. На 18 478 мест претендуют более 40 000 кандидатов.

Избирательные участки открылись в семь часов утра, голосование завершится в семь часов вечера (время совпадает с московским). Отмечается, что при необходимости работа избирательных участков может быть продлена на пять часов.

Выборы проходят только на территориях, которые контролирует правительство Сирии.

Последние президентские выборы в Сирии, на которых победил действующий президент Башар Асад, проходили в 2014 г., парламентские состоялись в 2016 г.

Политика
Новости

СМИ назвали интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию

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Британские власти считают, что телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было наказанием за проваленную операцию. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц, имена которых не называются.

По словам собеседников издания, Петрова и Боширова «принесли в жертву» за то, что они оставили после себя множество следов: гуляли днем по Солсбери, попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с «Новичком» в парке.

Великобритания 5 сентября назвала Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей. По данным британских спецслужб, они принадлежат к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Он рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил Путин. Он посоветовал Петрову и Боширову обратиться к СМИ и самим рассказать о себе.

На следующий день главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов связались с ней и попросили об интервью. В беседе с Симоньян подозреваемые в отравлении Скрипалей подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Министерство иностранных дел Великобритании усомнилось в правдивости слов Петрова и Боширова, а само интервью назвало очередной попыткой России скрыть правду.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

Явка во втором туре выборов губернатора Приморья приблизилась к 30%

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Во втором туре выборов губернатора Приморского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 29,15% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: к этому времени проголосовали 26,57%.

В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов в губернаторы не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур выборов вышли временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко, набравший 46,56%, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 26,63% голосов.

Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.

Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет в следующее воскресенье, 23 сентября.

Политика
Новости

Собянин объяснил разницу между его победами на выборах в 2013 и 2018 годах

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чем для него отличались выборы 2013 и 2018 гг. По словам политика, прошлое голосование было выбором стратегии, планов развития, а нынешнее стало отчетом о проделанной работе. «Это был отчет, экзамен, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр назвал гигантскими планы по строительству в ближайшие годы Большой кольцевой линии метро и хорд внутри города. Собянин подчеркнул, что это очень важные проекты, и выразил уверенность в том, что его команда способна с ними справиться.

Выборы мэра Москвы состоялись в единый день голосования 9 сентября. В среду Мосгоризбирком утвердил их результаты. По итогам голосования Собянин набрал 70,17%, второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,38%). Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов. Инаугурация Собянина состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье».

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации — 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

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