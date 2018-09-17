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«Единая Россия» лишила Поклонскую поста председателя комиссии в Госдуме

Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. Вторым кандидатом на пост была Наталья Поклонская.

По словам Неверова, кандидатура Аршбы «получила больше голосов на голосовании на президиуме» (цитата по «РИА Новости»). На заседании президиума были «выслушаны их [кандидатов на пост] ответы по работе этой комиссии», отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Голосование было тайным и альтернативным, сообщил руководитель фракции.

Участник заседания президиума фракции рассказал «Интерфаксу», что на пост председателя объединенной комиссии было два кандидата — Аршба и Поклонская. Самоотвода они не брали.

По данным агентства, за Аршбу проголосовали 28 человек, за Поклонскую — два.

13 сентября комитет Госдумы по регламенту объявил об объединении комиссии по контролю за доходами с комиссией по этике. Первую возглавляла Поклонская, вторую — Аршба.

Поклонская в июле этого года оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. В этот же день заседание комиссии было сорвано — пришли только трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Неверов подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она работать в «коллективе».

11 сентября Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. В числе этих вероятных нарушителей — руководитель комитета в Госдуме. В тот же день источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единая Россия» говорил, что в отношении Поклонской будут «сделаны оргвыводы» из-за ее голосования против повышения пенсионного возраста.