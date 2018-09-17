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Международные следователи пообещали изучить материалы Минобороны по Boeing

Международная следственная группа (JIT) тщательно изучит информацию Минобороны о том, что ракета, которой был сбит малайзийский Boeing, принадлежала Украине. Об этом говорится в заявлении JIT.

Группа отметила, что обращалась к России с просьбой предоставить информацию с 2014 г. В мае 2018 г. она, в частности, запрашивала информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты. На эти, а также различные другие запросы в 2016, 2017 и 2018 гг. JIT «существенных ответов» не получила.

17 сентября Минобороны России заявило, что, воспользовавшись серийными номерами сопла и двигателя ракеты, представленными JIT, оно выяснило бортовой номер сбившей Boeing ракеты. По данным министерства, ракета была произведена на подмосковном предприятии в 1986 г. и в том же году передана Украине, после чего на территорию России не возвращалась.

Также по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией», Минобороны пришло к выводу о фальсификации видеозаписей, которые использовались JIT в расследовании катастрофы. Кроме того, ведомство заявило, что в его распоряжении есть аудиозапись, которая указывает на «непосредственную причастность украинской стороны к крушению» самолета.

Согласно выводам JIT, которые были объявлены ранее, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который был доставлен на подконтрольную непризнанным республикам в Донбассе территорию. Этот комплекс, по данным группы, принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний» летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 г. в небе над юго-востоком Украины. На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Российская сторона отрицает все обвинения. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к нему не допускают», – отмечал президент России Владимир Путин. Концерт ПВО «Алмаз-Антей», разработчик «Бука», поставил под сомнение выводы JIT о траектории полета ракеты и утверждал, что по этой причине данные группы о месте запуска ракеты необоснованны.

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