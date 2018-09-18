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В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными

Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – говорится в сообщении. Судьба находящихся на борту военнослужащих на данный момент неизвестна.

«Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, – указано в сообщении. – В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")».

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция. Ил-20 является самолетом радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, он создан на базе самолета Ил-18.

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