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Политика
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В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными

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Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – говорится в сообщении. Судьба находящихся на борту военнослужащих на данный момент неизвестна.

«Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, – указано в сообщении. – В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")».

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция. Ил-20 является самолетом радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, он создан на базе самолета Ил-18.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

CNN: российский Ил-20 непреднамеренно сбили ПВО Сирии

Ведомости
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Российский самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит зенитной артиллерией Сирии во время отражения атаки израильских ракет, сообщает CNN со ссылкой на осведомленного чиновника США.

Второй чиновник подтвердил телеканалу, что Израиль выпустил несколько ракет по сирийским объектам в прибрежной зоне Латакии. В ответ сирийцы начали широкомасштабный зенитный огонь, в результате которого и был задет российский самолет, утверждает источник CNN. По его словам, самолет был сбит системой противовоздушной обороны, которую Россия поставила Сирии несколько лет назад.

Представитель израильских сил обороны отказался комментировать сообщения об атаке. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что США не участвовали в операции. Израиль за последние 18 месяцев нанес по Сирии около 200 ударов, чтобы предотвратить развертывание в этой стране сил Ирана, говорил CNN израильский чиновник.

Ранее Минобороны сообщило, что Ил-20 с 14 военнослужащими на борту 17 сентября около 23.00 мск пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. 

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Экономика
Новости

США объявили пошлины на импорт из Китая стоимостью $200 млрд

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введение 10%-ных пошлин на китайский импорт стоимостью около $200 млрд, передает Reuters. Пошлины вступят в силу 24 сентября, а с начала 2019 г. ставка вырастет с 10% до 25%. 

Тарифы не затронут смарт-часы от Apple и Fitbit, а также ряд других потребительских товаров. В то же время под пошлины попадут такие электронные устройства как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудованиеПрезидент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро расценил эту меру как как «интернет-налог» на американские компании.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Трампа говорится, что Китай продолжает несправедливую политику в отношении американских технологий и интеллектуальной собственности, в частности принуждая американские компании делиться технологиями с китайскими коллегами. Эта практика представляет собой серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США, подчеркивает президент.

Трамп повторил свою угрозу о том, что если Китай примет ответные меры, то Белый дом «немедленно перейдет к третьему этапу – введению пошлин на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». В этом случае под пошлины попадут все импортируемые в США товары из Китая. Ранее Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами.

Трамп грозил обложить пошлинами весь импорт из КНР, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

В рамках второго раунда пошлин переходный период до конца года c пониженной 10%-й ставкой призван помочь американским компаниям скорректировать свои цепочки поставок, пояснил агентству высокопоставленный чиновник администрации.

Бизнес
Новости

Burger King грозит штраф за языковую игру в рекламе

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу сети ресторанов быстрого питания Burger King. Реклама, вызвавшая вопросы у ФАС, распространялась в Ярославле, говорится в сообщении ведомства.

«С претензиями к рекламе со слоганом "ЕдАЛ ТАКОЕ?", в котором все буквы, кроме второй в первом слове, прописные, а вторая буква в слове "ЕдАЛ" строчная и похожа на букву "б", обратился гражданин», – сообщила ФАС.

После жалобы был проведен лингвистический анализ, который показал, что «использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову "ЕдАЛ" графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола».

Таким образом, реклама нарушает установленный законом запрет на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, отмечает антимонопольное ведомство. Компании предписано устранить нарушение, ей грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.

Политика
Новости

Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Урлашову

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отказал в помиловании экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, приговоренному в 2016 г. к 12,5 года заключения по делу о коррупции. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала представитель бывшего чиновника Светлана Ефимова. По ее словам, соответствующий документ поступил в исправительную колонию № 2 Рыбинска. Осужденный «не ждал другого решения», он считает возбужденное против него дело политически мотивированным, отметила она. Подавать повторное ходатайство о помиловании Урлашов не будет, так как это «бессмысленно», сказала Ефимова.

Урлашов подал ходатайство о помиловании в марте, профильная комиссия через месяц после этого из соображений гуманности рекомендовала сократить срок наказания Урлашову с 12 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство бывшего мэра.

В заключении Урлашов провел уже более пяти лет. Его задержали в ночь на 3 июля 2013 г. Через два дня суд арестовал его. 3 августа 2016 г. Кировский районный суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн руб. Урлашов был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере от руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелева, а также в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна. Ярославский областной суд 20 января 2017 г. оставил приговор первой инстанции без изменений.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЕЦБ уменьшил размер купюр в 100 и 200 евро

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал образцы новых банкнот 100 и 200 евро. Они поступят в обращение 28 мая 2019 г. Новые купюры имеют те же размеры, что и 50 евро. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее ЕЦБ обновил банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро. Новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут. Обновленные банкноты относятся к серии Europa. Их отличает единый стиль оформления. На купюрах изображены более крупно и четко символы, в дизайне используется рельефное изображение и голограмма (портрет финикийской царевны Европы), которая под разными углами меняет цвет. На банкнотах также есть водяные знаки и дополнительные элементы защиты. Цветовая гамма банкнот не изменилась.

«Поскольку банкноты в размере 50, 100 и 200 евро теперь имеют одинаковую высоту, их легче обрабатывать счетным машинам», – говорится в пресс-релизе. ЕЦБ также отмечает, что новые банкноты по размеру будут подходить к кошельку, а их срок службы будет дольше, так как они «будут подвержены меньшему износу».

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД назвал истерией заявления Швейцарии об активности российских спецслужб

Ведомости
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Министерство иностранных дел России назвало бездоказательными и неприемлемыми заявления Швейцарии о растущей активности российских спецслужб на территории страны. «Нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», – говорится в комментарии МИДа.

В понедельник Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Ведомство подтвердило, что с весны три раза вызывало российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпице пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Бизнес
Новости

«Газпром» направит на дивиденды за 2018 год менее половины чистой прибыли

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«Газпром» и еще одна государственная компания направят на дивиденды за 2018 г. менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«По "Газпрому" решение принято — они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное — "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания», — сказал Силуанов (его цитирует ТАСС). Вице-премьер не уточнил название второй компании, отметив только, что она «не слишком крупная и не слишком маленькая». 

В апреле правление «Газпрома» предложило совету директоров сохранить дивиденды за прошлый год на уровне 2016 г. 8,04 руб. за акцию, или 190 млрд руб., то есть около 26% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров и собрание акционеров одобрили это решение. В августе топ-менеджер «Газпрома» допустил, что по итогам нынешнего года компания может увеличить дивиденды.

Идея обязать все госкомпании платить акционерам 50% чистой прибыли появилась несколько лет назад. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки — среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока — 2».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Экономика
Новости

Наталью Тимакову назначили зампредседателя Внешэкономбанка

Ведомости
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Зампредседателем Внешэкономбанка (ВЭБ) назначена бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Об этом говорится в пресс-релизе финансового института.

В новой должности Тимакова будет отвечать за взаимодействие с госорганами, курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности в рамках направления по развитию современной городской экономики.

«Развитие современной городской экономики – одна из ключевых тем повестки Внешэкономбанка. Речь идет не только о создании комфортной городской среды. Это направление предполагает реализацию проектов по трансформации социокультурного пространства, интенсивное взаимодействие с местными сообществами, совместную выработку решений», – приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова. По его мнению, Тимакова легко вольется в команду финансового института и будет успешно решать поставленные задачи.

О том, что Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева, РБК со ссылкой на три источника сообщил 2 июля. По информации источников издания, Тимакова решила сменить сферу деятельности. В интервью «Коммерсанту» 17 сентября она подтвердила, что на новом посту будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. «У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий», – говорила она. Тимакова пояснила, что начала думать об уходе с должности пресс-секретаря Медведева еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – сказала она.

Тимакова проработала с Медведевым 11 лет – с 2007 г., когда он стал первым вице-премьером.

Шувалов был назначен председателем ВЭБа в мае. До этого он занимал пост первого вице-премьера в прежнем правительстве Медведева.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Силуанов назвал условие возвращения России на рынок госдолга

Ведомости
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Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Минфин будет с осторожностью действовать на рынке госдолга: «Мы так же будем реагировать на ситуацию на рынке госдолга: если в последний раз мы не выходили на заимствования, то будем так же аккуратно мониторить ситуацию (и в дальнейшем. — «Ведомости»). Заимствовать любой ценой мы не будем — будем мониторить ситуацию и выходить на рынок, только если складывается благоприятная ситуация», — сказал министр.

По оценке Силуанова, отказ ЦБ от закупок валюты на рынке до конца года не создаст проблемы для Минфина. По словам Силуанова, позиция ЦБ в отношении закупок валюты на открытом рынке скоординирована с Минфином: «У нас никаких проблем здесь не будет, у нас скоординированная позиция с ЦБ», — сказал Силуанов.

Минфин продолжит закупать валюту вне рынка (у ЦБ): «Да, безусловно. Здесь у нас никаких проблем нет с точки зрения создания наших резервов», — сказал Силуанов, отвечая на уточняющие вопросы.

Ранее Минфин объявил несостоявшимся запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россия и Китай хотят согласовать поставки газа по западному маршруту к концу года

Ведомости
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Перед российскими и китайскими компаниями поставлена задача подписать контракт на поставку газа по западному маршруту до конца года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак (его слова приводит «Интерфакс»). Проект поставок по газопроводу «Сила Сибири — 2» предусматривает экспорт 30 млрд кубометров российского газа в год.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту.

Министр энергетики Александр Новак 12 сентября сообщил, что все технические условия поставок по западному маршруту уже согласованы, «осталось немного договориться».

Сейчас ключевой экспортный рынок для «Газпрома» — это Европа. Но доля компании в европейском импорте достигла максимума и больше расти не будет, считает Международное энергетическое агентство. Поэтому «Газпром» может наращивать экспорт только за счет китайского рынка.

Западный маршрут поставок газа обсуждается с 2006 г. Ресурсной базой для «Силы Сибири 2» должны стать запасы газа в Западной Сибири, в частности Бованенковское месторождение.

Эмоции Восточного экономического форума

Экономика
Новости

Национальный фонд Саудовской Аравии впервые привлек кредит

Ведомости
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Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ). PIF впервые привлекает кредиты, отмечает издание.

Дополнительные средства понадобились госфонду для инвестиций в новые отрасли в Саудовской Аравии и на зарубежных рынках. Полученные деньги будут направлены «на общекорпоративные цели», говорится в сообщении PIF. Он не стал раскрывать названия банков, которые приняли участие в кредите.

Привлечение кредитов является нетрадиционной стратегией для государственных фондов – обычно они используют национальные ресурсы для наращивания благосостояния страны, отмечает WSJ. Но PIF имеет двойной мандат: его целью является не только увеличение национального богатства, но и создание новых отраслей в стране.

Ранее PIF инвестировал в такие американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Фонд также финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании.

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