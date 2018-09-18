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СКР возбудил дело из-за крушения Ил-20 в Сирии

Главное военно-следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, следователи и криминалисты СК работают на месте падения самолета совместно с представителями Минобороны. Они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По какой статье возбуждено дело, Следственный комитет не уточнил.

Российский Ил-20 сбила накануне сирийская система ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту — 15 военнослужащих.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию. По оценке министерства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль выразил сожаление по поводу сбитого самолета. Он возложил ответственность за крушение Ил-20 на режим президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «цепью трагических случайных обстоятельств». Он подчеркнул, что ответные действия прежде всего будут «направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии». По его словам, это будут такие «шаги, которые заметят все».

18 сентября Путину позвонил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он выразил сожаления в связи с гибелью российских военных, также возложил ответственность за произошедшее на Сирию и предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля для того, чтобы установить причину происшедшего.