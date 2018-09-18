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Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада

Армия обороны Израиля (IDF) сегодня впервые дала комментарии о сбитом накануне над Средиземным морем российском самолете Ил-20.

«Израиль скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого ночью огнем ПВО Сирии. Израиль возлагает всю полноту ответственности за этот инцидент на режим [президента Сирии Башара] Асада, чьи военные сбили российский самолет», — говорится в заявлении израильской армии. Помимо Сирии ответственность несут Иран и «террористические организации Хезболлы», отметил официальный представитель IDF.

Армия Израиля утверждает, что:

- Ил-20 был сбит из-за излишнего и нескоординированного применения ракетных комплексов ПВО вооруженными силами Сирии;

- Ракета, сбившая самолет, была запущена уже после того, как самолеты ВВС Израиля покинули воздушное пространство Сирии;

- В ходе ударов ВВС Израиля по целям в Латакии Ил-20 находился вне зоны этой операции;

- Сирийские батареи ПВО не удостоверились, что в воздухе не было российских самолетов.

По версии IDF, система предотвращения инцидентов (горячая линия) между российскими и израильскими силами в Сирии «была задействована и этой ночью». «Израиль предоставит властям России всю информацию, имеющую отношение к инциденту», — говорится в заявлении.

Минобороны России возложило ответственность за инцидент на Израиль, расценив его как преднамеренную провокацию. По его оценке, израильские летчики подставили российский Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. «В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорится в заявлении российского военного ведомства. Минобороны России подчеркивает, что уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, «что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону».

В сбитом разведывательном самолете Ил-20 российских ВВС находились 15 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета были обнаружены сегодня в Средиземном море в 27 км от побережья Сирии.