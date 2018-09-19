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Кремль поддержал решение ЦИК по губернаторским выборам в Приморье

Для президента России Владимира Путина важнее прозрачность и справедливость выборов, а не поддержанный им кандидат, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент неоднократно говорил, что для него не важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», – заявил Песков. По его словам, Кремль внимательно следит за развитием событий в Приморье. Судя по заявлениям ЦИКа, «все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин», добавил Песков. Он отметил, что подобную позицию Центризбиркома Кремль ценит и поддерживает.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил Песков. «В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», – отметил Песков.

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Новые выборы могут быть назначены через три месяца.

В сентябре в Приморье прошло два тура губернаторских выборов. В ходе первого ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: больше всех получил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко – 46,56%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 24,64%. Во втором туре последний лидировал во втором туре до последнего. Его обогнал Тарасенко только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.

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