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Врио губернатора Приморья опроверг сообщения о своей отставке

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») опроверг сообщения о своей отставке, сообщает ТАСС. «Нет такого», – заявил Тарасенко агентству.

Подобные сообщения об отставке Тарасенко опровергли также и в пресс-службе администрации Приморья, передает региональное агентство PrimaMedia. «Мы ждем решения краевой избирательной комиссии», – сказала изданию пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмистрова.

Тарасенко написал заявление об отставке, сообщил Telegram-канал «Незыгарь». Позже там же появилась информация, что пока Тарасенко остается на своем посту, но на его место ищут замену.

В регион подберут нового врио, сказал «Ведомостям» близкий к администрации президента собеседник. Среди возможных кандидатур он называет бывшего мэра города Артема Владимира Новикова и президента ГК «Аква-Ресурсы» и бывшего депутата Госдумы Руслана Кондратова.

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. По итогам первого никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: у Тарасенко – 46,56%, а у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 24,64%. Во время второго тура последний лидировал до подсчета 99,03% протоколов. Потом оказалось, что победу одержал все-таки Тарасенко.

В итоге в Приморье приехала комиссия ЦИК для проверки. Позже председатель комитета Элла Памфилова объявила, что Центризбирком будет рекомендовать отменить результаты губернаторских выборов в Приморье. После этого Тарасенко заявил, что в новом туре участвовать не будет. Позже он изменил свое решение.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете».

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