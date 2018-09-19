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Видео пыток в ярославской колонии попало в СМИ после воровства

Видеозапись, на которой запечатлено избиение осужденного в ярославской колонии ИК-1, была украдена одним из заключенных. Об этом рассказал первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, передает «Интерфакс».

По его словам, видеозапись была украдена из-за ненадлежащих условий хранения. «Не хранили как положено, был допуск осужденного, и произошло воровство этой записи», — сказал Рудый, добавив, что публикация видеозаписи — «это в определенной степени хорошо» и для ФСИН. С применением насилия необходимо бороться, отметил Рудый.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения одного из заключенных ярославской колонии. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, видно, как осужденного Евгения Макарова бьют резиновой дубинкой по пяткам, обливая водой. По информации издания, избиение произошло еще 29 июня 2017 г. Сотрудники ФСИН требовали от Макарова извинений за то, что он в апреле 2017 г. пожаловался в Следственный комитет, прокуратуру и ФСИН на пытки. После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, присутствовавших при избиении, были отстранены от работы. Из них шестеро были арестованы и отправлены в СИЗО, замначальника колонии Иван Калашников помещен под домашний арест.

СКР возбудил новое уголовное дело о пытках в колонии. На этот раз речь идет об избиении осужденного в ярославской колонии № 8, передает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт». «Речь идет об избиении заключенного Евгения Макарова в декабре 2017 г. Тогда заключенного только перевели из колонии № 1 в колонию № 8, сотрудники которой сразу же стали избивать Макарова», — говорится в сообщении фонда. Расследование произошедшего не проводилось, администрация колонии пыталась скрыть информацию об инциденте, пояснили в фонде.