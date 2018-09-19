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Минэкономразвития предсказало рост числа занятых из-за пенсионной реформы

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Минэкономразвития предсказало рост числа занятых после проведения пенсионной реформы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития МЭР на период до 2024 г.

По оценкам ведомства, прирост занятых на рынке труда в 2019 г. составит 137 000 человек, в 2024 г. — 1,8 млн человек. Их дополнительный вклад в экономический рост за период 2019-2024 гг. составит 1,3 процентного пункта, ежегодный — на уровне 02-0,3 процентного пункта. Ключевым эффектом от повышения пенсионного возраста МЭР называет «сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями».

В сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике говорилось, что повышение пенсионного возраста может положительно отразиться на темпах роста российской экономики. По оценкам регулятора, реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020-2021 гг. ЦБ отмечал, что также ожидает от пенсионной реформы смягчения проблемы дефицита кадров.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже президент Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин только до 60 лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Финансы
Новости

ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк докапитализирует санируемый Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд руб., говорится в сообщении Банка России. После размещения допэмиссии регулятор станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ. 

АТБ будет соблюдать нормативы достаточности капитала с учетом требуемых надбавок. В дальнейшем ЦБ планирует продать банк новому инвестору. В сообщении уточняется, что ранее АТБ вернул Центробанку средства, предоставленные ему при санации для предотвращения банкротства. Объем поддержки регулятор не уточняет.

В начале августа зампред Банка России Василий Поздышев говорил, что ЦБ планирует докапитализировать санируемый АТБ, а в сентябре выставить его на продажу на конкурсной основе. Продать банк планируется до конца 2018 г. АТБ было решено не присоединять к «Открытию» и Бинбанку, поскольку для менее крупного банка проще найти покупателя, объяснял Поздышев. В начале сентября он уточнил, что регулятор уже общается с инвесторами, интересующимися покупкой АТБ.

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Политика
Новости

Порошенко назвал «фейком» доклад Минобороны России о сбившей Boeing ракете

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Президент Украины Петр Порошенко назвал «фейком» заявления российского Минобороны о принадлежности Украине ракеты, сбившей малазийский Boeing в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малазийский Boeing <…> Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», — заявил Порошенко.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин 17 сентября заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит Boeing рейса MH17 в 2014 г., была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. Затем, по его словам, ракету отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены, отмечал Паршин.

Российское Минобороны также сообщило, что видео перемещений «Бука» из России на Украину, использованные в расследовании JIT, сфальсифицированы. Вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией», говорил Паршин.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

США заявили о намерении заключить договор с Ираном по ядерной программе

Ведомости
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США стремятся заключить с Ираном договор, который будет охватывать ядерную и программу баллистических ракет этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Новая сделка, которую мы надеемся подписать с Ираном, она не будет личным соглашением между двумя правительствами, как последняя [«ядерная сделка»]. Мы стремимся к договору, [который одобрил бы конгресс]», – сказал Хук во время выступления в Институте Хадсона (его слова передало Reuters).

По его словам, иранские власти не заинтересованы в договоре, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о готовности встречи с официальными лицами страны.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из заключенного в 2015 г. совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая тормозит ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Остальные участники соглашения – Россия, КНР, Великобритания и Франция – заявили о намерении придерживаться договоренностей. Белый дом ввел против Тегерана первый раунд санкций и готовится запустить второй пакет ограничительных мер в ноябре.

Политика
Новости

ЦИК назвал сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

Ведомости
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Повторные выборы губернатора Приморского края должны быть проведены не позже 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома (ЦИК).

В ЦИК пояснили, что повторные выборы необходимо провести не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. Об этом говорится в п. 6 ст. 71 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и в ч. 2 ст. 83 Избирательного кодекса Приморского края.

В среду, 19 сентября, ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными из-за многочисленных нарушений. В ЦИК также заявляли, что если краевой избирком не выполнит рекомендацию, то выборы отменит Центризбирком России.

Избирком Приморья проведет заседание 20 сентября. На нем будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона.

Ранее врио губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил о готовности участвовать в новых выборах. По словам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, решение о его участии примет партия.

Выборы губернатора в Приморском крае состоялись 9 сентября. В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. С самого начала подсчета протоколов второго тура лидировал Ищенко, в разные моменты опережал соперника на 5–10 процентных пунктов. Но после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

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Политика
Новости

Дворкович потребовал наказать вице-президента Федерации шахмат за клевету

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Претендент на пост руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу в швейцарскую прокуратуру на вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за клевету.

«Я буду принимать все возможные правовые меры для защиты моей репутации и доброго имени. Вчера мои швейцарские адвокаты направили жалобу в окружную прокуратуру Лозанны, чтобы привлечь к ответственности г-на Макропулоса за клевету», – написал Дворкович на своей странице в Twitter.

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи, с целью давления на представителей национальных федераций. Грек также выступил за отстранение Дворковича от шахматной сферы на восемь лет. Дворкович назвал обвинения ложью.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы руководителя FIDE должны состояться на конгрессе организации 3 октября в Батуми. Ранее исполнительный комитет FIDE выступил против переизбрания действующего президента организации Кирсана Илюмжинова, который находится под санкциями США за поддержку правительства Сирии, и решил передать его полномочия Макропулосу.

Кто покинул правительство Медведева

Бизнес
Новости

Суд арестовал акции Грудинина в «Совхозе им. Ленина»

Ведомости
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Видновский городской суд Московской области наложил арест на акции «Совхоза им. Ленина», принадлежащие директору предприятия Павлу Грудинину. Обеспечительный арест наложен в рамках бракоразводного процесса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

«В рамках рассмотрения искового заявления Грудининой о разделе имущества судом был наложен обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз им. Ленина", принадлежащие Павлу Грудинину», — заявили в пресс-службе. Стоимость и общая сумма арестованных акций не раскрываются.

Информацию об аресте акций подтвердила адвокат бывшей супруги Грудинина Елена Бойцова, передает «РИА «Новости». По ее словам, других ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет. По поводу оценки стоимости принадлежащих Грудинину акций суд назначит профильную экспертизу, отметила она. По словам Бойцовой, сейчас Ирина Грудинина ожидает сведений из налоговых органов. Благодаря им станет понятно, какие средства размещены на счетах экс-кандидата в президенты.

Грудинин и его супруга Ирина после 37 лет брака оформили развод в середине июля.

«На клубнике заработаем 200 млн рублей». Как живет после выборов Павел Грудинин

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Политика
Новости

Минобороны назвало причину крушения перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области

Ведомости
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Минобороны России назвало техническую неисправность причиной крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области.

«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны. Военное ведомство создало комиссию для установления причин аварии.

По информации Минобороны, летный инцидент произошел в среду, 19 сентября, около 15.30 во время планового учебно-тренировочного полета. МиГ-31 принадлежал филиалу 4-го центра подготовки авиационного персонала в Саваслейке (г. Кулебаки, Нижегородская область). «Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области подтвердили инцидент. «Самолет упал в лесном массиве в районе поселка Молочная Ферма. Разрушений на земле нет», — сказал собеседник агентства.

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Финансы
Новости

Эстонский филиал Danske Bank обслуживал фигурантов черного списка Банка России

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Оказавшийся в центре скандала об отмывании денег Danske Bank еще в апреле 2013 г. знал, что его эстонское подразделение работает с подозрительными клиентами из России. Об этом свидетельствует электронное письмо Нильса Тора Миккельсена, отвечавшего тогда в банке за борьбу с отмыванием денег, которое оказалось в распоряжении The Wall Street Journal. Это противоречит заявлением Danske, который утверждал в июле, что узнал о серьезных проблемах эстонского подразделения только в декабре 2013 г.

В своем письме Миккельсен спросил коллегу из эстонского филиала о счетах клиентов из черного списка Банка России. Как отметил Миккельсен, у регуляторов Эстонии и Дании создалось впечатление, что Danske не относится к этому вопросу достаточно серьезно. Миккельсону нужно было дать разъяснения датским регуляторам, поэтому он задал коллеге несколько вопросов. Среди них были следующие: «Каковы содержание и предназначение черного списка Банка России?», «Сколько у нас клиентов из черного списка?», «Как мы с ними работаем?».

В черный список ЦБ России входят лица и компании, которые подозреваются в финансовых нарушениях. Сейчас в нем около 500 000 юридических и физических лиц, и ЦБ делится им с иностранными финансовыми организациями. Миккельсон отказался дать комментарии WSJ, сославшись на конфиденциальность информации. Банк России оперативно не ответил на запрос о комментарии.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР в 2007-2015 гг. Расследованием подозрительных операций занимаются власти Эстонии, Дании и США. По данным самого Danske, который провел внутреннее расследование, всего через эстонское подразделение за это время прошло около 200 млрд евро ($234 млрд). Во вторник из-за скандала в отставку подал гендиректор банка Томас Борген.

Политика
Новости

Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья

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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не должен участвовать в новых выборах в регионе, его следует отправить в отставку. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс». «Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — пояснил председатель партии.

По его словам, также следует распустить «избирательные комиссии, которые нарушили все нормы», и провести расследование случаев фальсификации на втором туре выборов. «Недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», — сказал Зюганов.

Ранее в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в правоохранительные органы.

В Приморье на выборах губернатора в первом туре победу одержал Тарасенко. Он набрал 46,56% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. Во втором туре долгое время при подсчете протоколов избирательных комиссий лидировал Ищенко. Отрыв от Тарасенко достигал 10%. Однако по итогам обработки 99,16% бюллетеней Тарасенко опередил Ищенко (48,06%), набрав 49,55%. Зюганов ранее заявил, что представители КПРФ зафиксировали многочисленные нарушения на выборах. Доказательства фальсификации выборов партия направила ЦИК и правоохранительным органам.

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Технологии
Новости

Alibaba разработает собственные чипы искусственного интеллекта для интернета вещей

Ведомости
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Китайский гигант электронной коммерции Alibaba создаст к 2019 г. дочернее предприятие, специализирующееся на разработке чипов с элементами искусственного интеллекта и квантовых процессоров. Об этом говорится в заявлении компании.

В сообщении уточняется, что Alibaba нацелилась на развитие таких направлений бизнеса компании, как облачные технологии и интернет вещей (Internet of things). Новое предприятие наймет от 200 до 300 сотрудников. Позже оно будет выделено в отдельную компанию. Сумма первоначальных инвестиций не раскрывается.

«Alibaba намерена выпустить свой первый чип со встроенными элементами искусственного интеллекта под названием AliNPU во второй половине 2019 г.», — рассказал технический директор компании Чжан Цзяньфэн. Его слова приводятся в сообщении. Первый квантовый чип компания пообещала представить через два-три года.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Компания была создана китайским бизнесменом Джеком Ма в 1999 г. Ей принадлежат электронная платежная система Alipay, интернет-площадки Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также «дочки», занимающиеся разработками в сфере облачных технологий, - Alibaba Cloud и искусственного интеллекта — AI Labs.

Экономика
Новости
Сергей Смирнов

Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года

Ведомости
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Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 г. — на 0,7% по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат.

Снижение реальных доходов произошло и в годовом выражении — в минувшем августе оно составило 0,9% к августу 2017 г., после роста на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

В номинальном выражении доходы населения в августе выросли на 2,7% год к году до 31 818 руб., но снизились к июлю 2018 г. на 1,8%, следует из оперативной информации Росстата.

В январе 2018 г. доходы россиян в реальном выражении снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г., напоминает Росстат. Если не учитывать этот эффект, доходы в январе 2018 г. в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 г. Таким образом, рост реальных доходов фиксировался с начала 2018 г. после отрицательной динамики 2017 г.

Росстат зафиксировал 1,7%-ный рост ВВП России в годовом выражении. Однако при этом производство сельхозпродукции упало на 10,8%, строительство — на 17%. Население России за январь - июль 2018 г. сократилось на 91 900 человек и на 1 августа составило 146,8 млн человек.

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