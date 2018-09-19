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Минэкономразвития предсказало рост числа занятых из-за пенсионной реформы

Минэкономразвития предсказало рост числа занятых после проведения пенсионной реформы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития МЭР на период до 2024 г.

По оценкам ведомства, прирост занятых на рынке труда в 2019 г. составит 137 000 человек, в 2024 г. — 1,8 млн человек. Их дополнительный вклад в экономический рост за период 2019-2024 гг. составит 1,3 процентного пункта, ежегодный — на уровне 02-0,3 процентного пункта. Ключевым эффектом от повышения пенсионного возраста МЭР называет «сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями».

В сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике говорилось, что повышение пенсионного возраста может положительно отразиться на темпах роста российской экономики. По оценкам регулятора, реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020-2021 гг. ЦБ отмечал, что также ожидает от пенсионной реформы смягчения проблемы дефицита кадров.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже президент Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин только до 60 лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

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