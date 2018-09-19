Новости
Политика
Новости

Росгвардия прибыла к месту волнений в Кабардино-Балкарии

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В селе Кенделен в Кабардино-Балкарии произошли столкновения местных жителей с силовиками, после того как сельчане отказались пропустить шествие в честь 310-летия Канжальской битвы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

В сообщении отмечается, что 18 сентября участники конного похода в честь Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.

«Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности», – указывает СК. Следователи в ближайшее время планируют установить зачинщиков и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник, 30 всадников совершили конное восхождение на плато Канжал в честь 310-летия победы в Канжальской битве над войсками крымского хана Каплан-Гирея. Кабардинцам не дали проехать напрямую через балкарское село Кенделен. Сельчане считают, что данного сражения в действительности не было.

Как отмечает «Кавказский узел», силовики блокировали село, чтобы предотвратить масштабный конфликт участников акции с местными жителями. В Кенделен прибыли члены регионального правительства и сотрудники администрации.

Финансы
Новости

Управляющая компания «Открытие» сменила собственника

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«Открытие холдинг» вышел из капитала управляющей компании «Открытие». Об этом говорится в его сообщении.

Новым собственником УК стал банк «ФК Открытие», сообщил его представитель. Он получил этот актив в счет погашения долга прежних собственников.

Как минимум с начала сентября УК находится под операционным контролем банка, об этом говорил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям». «Он [банк] подписал договор о приобретении компании, идет процесс ее передачи в собственность банка. Согласно независимой оценке, УК «Открытие» стоит 1,2 млрд руб., – говорил Задорнов. 

В счет погашения долга банку могут быть также передана компания «Балтийский лизинг», бизнес-центр «Вивальди Плаза» и товарные знаки группы, указывал он.

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Политика
Новости

У отравившихся в ресторане в Солсбери не обнаружили следов «Новичка»

Ведомости
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Двое отравившихся в ресторане в английском городе Солсбери выписаны из больницы, их здоровье в порядке, и они больше не нуждаются в больничном уходе. Об этом говорится в сообщении руководителя сестринского отделения госпиталя на странице медучреждения в Twitter.

«Учитывая последние события, мы протестировали обоих на наличие нервного агента типа "Новичок". Анализы обоих пациентов дали отрицательный результат», – заявила Уилкинсон.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Полиция практически сразу заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым ранее были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также двое британцев. Prezzo расположен в пяти минутах ходьбы от другого ресторана - Zizzi, где в день отравления обедали Скрипали.

Газета The Sun опубликовала интервью с 30-летней россиянкой Анной Шапиро, которая утверждает, что именно она и ее 42-летний муж Алекс Кинг были посетителями ресторана, которым стало плохо. По словам Шапиро, она родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г., в 2008 г. переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права. Она заявила, что ее преследовали «приспешники [президента России Владимира] Путина». «Они хотят моей смерти, поскольку я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны», – рассказала изданию Шапиро.

Политика
Новости

Минтруд утвердил перенос выходных и праздничных дней в 2019 году

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 г. Об этом говорится на сайте Минтруда, который подготовил соответствующий проект постановления.

Согласно документу выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы планируются с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., выходной в честь Дня защитника Отечества — с 23 по 24 февраля, нерабочие дни в честь Международного женского дня — с 8 по 10 марта. Майские каникулы — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Выходной в честь Дня России — 12 июня и праздничные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Технологии
Новости

Alphabet вложился в конкурента сервиса для разработчиков от Microsoft

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Фонд GV, принадлежащий Alphabet (материнская компания Google), поучаствовал в раунде финансирования платформы для разработчиков GitLab, сообщает агентство Bloomberg. Всего стартап привлек $100 млн при оценке $1,1 млрд. Раунд возглавил фонд Iconiq Capital, управляющий в том числе деньгами Марка Цукерберга. В нем принял участие действующий акционер GitLab Khosla Ventures.

Полученные инвестиции GitLab планирует направить на создание платформы, работающий по модели «все в одном». Проект должен избавить клиентов сервиса от необходимости интегрировать различные подобные сервисы для разработчиков, таких как GitHub, New Relic, Jira и BlackDuck.

Компания GitLab была создана в 2014 г. украинским программистом Дмитрием Запорожцем. В 2017 г. американский журнал Forbes включил его в ежегодный рейтинг «30 Under 30» самых заметных персон моложе 30 лет. Всего за время работы компания привлекла, по данным Crunchbase, $145 млн. Среди ее клиентов — Intel, Alibaba Group и Nasdaq. В штате компании работают 350 человек. Bloomberg отмечает, что у GitLab нет офисов, ее сотрудники работают удаленно по всему миру.

GitLab, как и GitHub, использует свободную систему с открытым исходным кодом для управления - Git. Она позволяет разработчикам одновременно работать над одним и тем же программным обеспечением, не мешая друг другу. Венчурный фонд Alphabet уже инвестировал в GitLab в предыдущем раунде финансирования, который состоялся в 2017 г. Сам Alphabet интересовался покупкой основного конкурента стартапа — компанией GitHub, однако последнюю в июне купил Microsoft. Сумма сделки составила $7,5 млрд.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Трамп рассказал о скорой второй встрече с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы будем [встречаться]», — ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном.

Ранее американский президент отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и говорил, что на личном уровне у него очень хорошие отношения с лидером страны. 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Трамп получил письмо Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

Первая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за недостаточного темпа переговоров по денуклеаризации.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Экономика
Новости

В США закрыли финансовую пирамиду на $345 млн

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получила судебный приказ для закрытия финансовой пирамиды, создатели которой привлекли более $345 млн у 230 инвесторов. Об этом говорится в сообщении SEC.

Прокуратура Мэриленда предъявила обвинения создателям пирамиды Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски. Они обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу портфелей потребительских кредитов, однако на самом деле использовали средства новых участников пирамиды для выплат предыдущим инвесторам, а также обращали деньги в свою пользу, чтобы вести роскошный образ жизни, указывает SEC.

Меррилл и Ледфорд украли у инвесторов не менее $85 млн. На них они приобрели не менее 25 дорогих автомобилей, недвижимость и драгоценности, а также вложили часть денег в фитнес-клуб.

Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, созданная Бернардом Мейдоффом. Инвесторы вложили в нее $18 млрд. В 2009 г. 71-летний мошенник признал вину и был приговорен к 150 годам тюрьмы.

Финансы
Новости

ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей

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Центробанк докапитализирует санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд руб., говорится в сообщении Банка России. После размещения допэмиссии регулятор станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ.

АТБ будет соблюдать нормативы достаточности капитала с учетом требуемых надбавок. В дальнейшем ЦБ планирует продать банк новому инвестору. В сообщении уточняется, что ранее АТБ вернул Центробанку средства, предоставленные ему при санации для предотвращения банкротства. Объем поддержки регулятор не уточняет.

В начале августа зампред Банка России Василий Поздышев говорил, что ЦБ планирует докапитализировать АТБ, а в сентябре выставить его на продажу на конкурсной основе. Продать банк планируется до конца 2018 г. АТБ было решено не присоединять к «Открытию» и Бинбанку, поскольку для менее крупного банка проще найти покупателя, объяснял Поздышев. В начале сентября он уточнил, что регулятор уже общается с инвесторами, интересующимися покупкой АТБ.

АТБ — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам II квартала 2018 г. он занимал 74-е место по активам (75,2 млрд руб.). Летом 2016 г. АТБ купил «М2М прайвет банк», среди акционеров которого был акционер и председатель совета директоров АТБ Андрей Вдовин, а также члены его семьи. В декабре 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у «М2М прайвет банка». В апреле 2018 г. регулятор объявил о санации АТБ.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Минэкономразвития предсказало рост числа занятых из-за пенсионной реформы

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Минэкономразвития предсказало рост числа занятых после проведения пенсионной реформы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития МЭР на период до 2024 г.

По оценкам ведомства, прирост занятых на рынке труда в 2019 г. составит 137 000 человек, в 2024 г. — 1,8 млн человек. Их дополнительный вклад в экономический рост за период 2019-2024 гг. составит 1,3 процентного пункта, ежегодный — на уровне 02-0,3 процентного пункта. Ключевым эффектом от повышения пенсионного возраста МЭР называет «сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями».

В сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике говорилось, что повышение пенсионного возраста может положительно отразиться на темпах роста российской экономики. По оценкам регулятора, реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020-2021 гг. ЦБ отмечал, что также ожидает от пенсионной реформы смягчения проблемы дефицита кадров.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже президент Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин только до 60 лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Порошенко назвал фейком доклад Минобороны России о сбившей Boeing ракете

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко назвал фейком заявления российского Минобороны о принадлежности Украине ракеты, сбившей малазийский Boeing в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малазийский Boeing <…> Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», — заявил Порошенко.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин 17 сентября заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит Boeing рейса MH17 в 2014 г., была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. Затем, по его словам, ракету отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены, отмечал Паршин.

Российское Минобороны также сообщило, что видео перемещений «Бука» из России на Украину, использованные в расследовании JIT, сфальсифицированы. Вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией», говорил Паршин.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

США заявили о намерении заключить договор с Ираном по ядерной программе

Ведомости
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США стремятся заключить с Ираном договор, который будет охватывать ядерную и программу баллистических ракет этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Новая сделка, которую мы надеемся подписать с Ираном, она не будет личным соглашением между двумя правительствами, как последняя [«ядерная сделка»]. Мы стремимся к договору, [который одобрил бы конгресс]», – сказал Хук во время выступления в Институте Хадсона (его слова передало Reuters).

По его словам, иранские власти не заинтересованы в договоре, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о готовности встречи с официальными лицами страны.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из заключенного в 2015 г. совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая тормозит ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Остальные участники соглашения – Россия, КНР, Великобритания и Франция – заявили о намерении придерживаться договоренностей. Белый дом ввел против Тегерана первый раунд санкций и готовится запустить второй пакет ограничительных мер в ноябре.

Политика
Новости

ЦИК назвал сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

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Повторные выборы губернатора Приморского края должны быть проведены не позже 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома (ЦИК).

В ЦИК пояснили, что повторные выборы необходимо провести не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. Об этом говорится в п. 6 ст. 71 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и в ч. 2 ст. 83 Избирательного кодекса Приморского края.

В среду, 19 сентября, ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными из-за многочисленных нарушений. В ЦИК также заявляли, что если краевой избирком не выполнит рекомендацию, то выборы отменит Центризбирком России.

Избирком Приморья проведет заседание 20 сентября. На нем будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона.

Ранее врио губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил о готовности участвовать в новых выборах. По словам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, решение о его участии примет партия.

Выборы губернатора в Приморском крае состоялись 9 сентября. В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. С самого начала подсчета протоколов второго тура лидировал Ищенко, в разные моменты опережал соперника на 5–10 процентных пунктов. Но после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

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