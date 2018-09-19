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Росгвардия прибыла к месту волнений в Кабардино-Балкарии

В селе Кенделен в Кабардино-Балкарии произошли столкновения местных жителей с силовиками, после того как сельчане отказались пропустить шествие в честь 310-летия Канжальской битвы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

В сообщении отмечается, что 18 сентября участники конного похода в честь Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.

«Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности», – указывает СК. Следователи в ближайшее время планируют установить зачинщиков и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник, 30 всадников совершили конное восхождение на плато Канжал в честь 310-летия победы в Канжальской битве над войсками крымского хана Каплан-Гирея. Кабардинцам не дали проехать напрямую через балкарское село Кенделен. Сельчане считают, что данного сражения в действительности не было.

Как отмечает «Кавказский узел», силовики блокировали село, чтобы предотвратить масштабный конфликт участников акции с местными жителями. В Кенделен прибыли члены регионального правительства и сотрудники администрации.