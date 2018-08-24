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СК заподозрил «Правый сектор» в подготовке убийств 50 российских чиновников

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против участников запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор» о приготовлении к убийству 50 российских госслужащих из-за публикации материала «приговор Центрального национального суда "Правого сектора"». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, эту бумагу подготовили восемь участников организации, в том числе Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий. «В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов», – указывает СК.

В списке подлежащих ликвидации лиц были служащие, принимавшие участие в расследовании уголовного дела в отношении Александра Костенко, приговоренного судом Симферополя к тюремному сроку за причинение легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков на площади Незалежности в Киеве в мае 2015 г. СК полагает, что участники организации планировали убийства «из мести за законное осуждение Костенко».

Действия составителей документа СК квалифицировал как приготовление к совершению убийств, посягательство на жизнь государственных служащих и деятелей, а также организация экстремистской организации. В ближайшее время следствие намерено привлечь фигурантов в качестве обвиняемых и добиться их объявления в международный розыск и заключения под стражу.

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