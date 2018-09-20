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Абэ останется лидером правящей партии и премьером Японии еще на три года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран председателем правящей партии в стране — Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Его полномочия будут действовать до 2021 г. сообщает Kyodo News. Единственным соперником Абэ на выборах был экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба. За Абэ проголосовали 553 парламентария, за Исибу — 254 депутата. Всего в голосовании принимали участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов.

Переизбрание Абэ позволит ему возглавлять правительство Японии до 2021 г., если ЛДП продолжит оставаться у власти. Сейчас большинство мест в палатах парламента Японии (палата советников и палата представителей) принадлежит членам правящей партии и членам коалиционного партнера ЛДП — правоцентристской партии Комэйто.

После переизбрания Абэ рассказал о том, какие проблемы предстоит решить в ближайшем будущем. «Пришло время заняться пересмотром Конституции Японии», — сказал он, призвав парламентариев работать вместе надо созданием нового документа. Абэ также заявил о необходимости разработать дополнительные меры по предотвращению стихийных бедствий, модернизировать и создавать новую инфраструктуру. Премьер пообещал уделять особое внимание дипломатии, проанализировать послевоенную внешнюю политику. Абэ собирается провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП после того, как вернется на родину с 73-ей сессии генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

Впервые премьером Абэ стал в сентябре 2006 г. Его полномочия длились по 26 сентября 2007 г. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 г. после победы правящей партии на всеобщих выборах.

Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Абэ согласился работать в данном направлении. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – риторически спросил он у зала. «Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – сказал премьер. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.

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