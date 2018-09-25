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«Росбалт»: ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных Петрова и Боширова

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала проверку по факту утечки личных данных двух граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «Росбалт» со ссылкой на источник. По информации издания, речь идет о публикациях анкет Петрова и Боширова на получение загранпаспортов и данных о пересечении российской границы.

По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, сейчас ведутся поиски сотрудников МВД, продавших журналистам или иным лицам анкеты и прочие документы Петрова и Боширова. «В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – заявил источник «Росбалта».

«Подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении. Уже были серьезные инциденты, когда подобные «пробивки» использовались и представителями криминала, и западными спецслужбами, в том числе украинскими. Достаточно вспомнить список «Миротворец», содержащий личные данные о людях», – отметил собеседник агентства. По его словам, «сливший» данные сотрудник МВД не знал, документы на кого он продает. Он просто «отработал» заказ, пояснил источник «Росбалта».

По словам источника «Ведомостей» в одной из негосударственных компаний, занимающейся вопросами безопасности, на прошлой неделе практически полностью закрылся черный рынок таких данных, как информация о лицах, пересекших границу, а также базы данных граждан, получивших загранпаспорта. Нет сомнений, говорит собеседник «Ведомостей», что это связано с публикациями данных Петрова и Боширова. Не исключено, что, когда история забудется, рынок снова откроется, но уже по другим ценам, говорит он. Ранее незаконное получение данных о въездах-выездах одного гражданина стоило порядка 50 000 руб., но этой информацией не торговали с «людьми с улицы», поясняет он.

«Ведомости» направили официальный запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать данную информацию.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов 19 сентября прокомментировал утечку данных из досье на Петрова и Боширова. По его словам, по базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства.

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к личным документам россиян. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и Боширова отличаются только одной цифрой, утверждал The Insider. Паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы сотрудники силовых структур, сообщало издание. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и пометка «есть письмо С. С.» (источники журналистов расшифровали это как «совершенно секретно»).

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