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Бывший врио губернатора Приморья рассказал о своем дальнейшем трудоустройстве

Отказавшийся по рекомендации Москвы от участия в новых выборах губернатора Приморья бывший временно исполняющий обязанности главы края Андрей Тарасенко рассказал о своей новой работе. «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами», - приводит «Интерфакс» его слова после церемонии представления нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморского края, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Это место освободилось после освобождения от должности Алана Лушникова, курировавшего в Минтрансе железнодорожную отрасль. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.

Тарасенко также рассказал, что покидает свой пост с «очень приятными чувствами» и признался, что такой работы у него «не было даже на подводных лодках». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много», - рассказал он о времени своей работы во главе региона с октября прошлого года по сентябрь нынешнего.

С 26 сентября исполнять обязанности губернатора Приморского края начал Олег Кожемяко. Он намерен баллотироваться на эту должность на новых выборах как самовыдвиженец.