Медведев уволил курировавшего железные дороги замминистра транспорта
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта Алана Лушникова, курировавшего в ведомстве железнодорожную отрасль. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что Лушников уволен по собственному желанию.
Ранее Лушников рассказал «Интерфаксу», что уходит из министерства, чтобы заняться музыкой. Он является фронтменом рок-группы Ctrlband.
Лушникову 42 года, он родился в Санкт-Петербурге. В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», позднее работал юристом. В разные годы Лушников занимал должности замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, помощника главы Минтранса, помощника зампреда правительства Аркадия Дворковича. Заместителем министра транспорта он был назначен в феврале прошлого года.
Кто займет место Лушникова в Минтрансе, пока неизвестно. Ранее собеседник, близкий к руководству Приморского края, сообщил «Ведомостям», что бывший губернатор Приморья Андрей Тарасенко, отправленный в среду в отставку, может стать замминистра транспорта. По словам источника, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.