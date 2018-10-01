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Песков ответил на заявление экс-руководителя MI6 о «помощи» Путину в 2000 году

Кремль не видит повода комментировать заявление экс-руководителя британской разведки MI6 Ричарда Дирлава о том, как повлияло на репутацию Владимира Путина совместное посещение в 2000 г. Мариинского театра с Тони Блэром, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», – отметил Песков. «А в остальном это, наверное, не повод для наших комментариев», – добавил представитель Кремля.

Ранее Дирлав, который возглавлял MI6 с 1999 по 2004 г., рассказал, что участвовал в организации встречи Путина и Блэра. По его словам, к нему обратился «высокопоставленный офицер КГБ» и спросил, может ли Блэр посетить вместе с Путиным премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в Мариинском театре. В Лондоне по результатам «долгой дискуссии» решили принять приглашение, рассказал Дирлав.

На вопрос, сожалеет ли он о том, что посодействовал созданию репутации Путина, Дирлав ответил: «Сейчас, конечно, существуют значительные сожаления». Он отметил, что тогда отношения между странами переживали «достаточно позитивный период», однако впоследствии «маленькие проблемы выросли в большие». «В общем, хорошие отношения, которые длились, может быть, полтора-два года, стали вдруг странными и очень трудными, поскольку характер режима Путина становился все более и более очевидным», – подчеркнул экс-руководитель MI6.

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