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Песков ответил на заявление экс-руководителя MI6 о «помощи» Путину в 2000 году

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Кремль не видит повода комментировать заявление экс-руководителя британской разведки MI6 Ричарда Дирлава о том, как повлияло на репутацию Владимира Путина совместное посещение в 2000 г. Мариинского театра с Тони Блэром, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», – отметил Песков. «А в остальном это, наверное, не повод для наших комментариев», – добавил представитель Кремля.

Ранее Дирлав, который возглавлял MI6 с 1999 по 2004 г., рассказал, что участвовал в организации встречи Путина и Блэра. По его словам, к нему обратился «высокопоставленный офицер КГБ» и спросил, может ли Блэр посетить вместе с Путиным премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в Мариинском театре. В Лондоне по результатам «долгой дискуссии» решили принять приглашение, рассказал Дирлав.

На вопрос, сожалеет ли он о том, что посодействовал созданию репутации Путина, Дирлав ответил: «Сейчас, конечно, существуют значительные сожаления». Он отметил, что тогда отношения между странами переживали «достаточно позитивный период», однако впоследствии «маленькие проблемы выросли в большие». «В общем, хорошие отношения, которые длились, может быть, полтора-два года, стали вдруг странными и очень трудными, поскольку характер режима Путина становился все более и более очевидным», – подчеркнул экс-руководитель MI6.

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Бизнес
Новости

«Газпром» продал турецкую Bosphorus Gaz

Ведомости
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«Газпром» завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz, следует из материалов российского газового холдинга. По словам источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, сделка была закрыта в сентябре.

Газета «Коммерсантъ» в прошлом году писала, что «Газпром» решил выйти из газового бизнеса в Турции, продав долю в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 г.

В июне 2017 г. зампред правления «Газпрома» Александр Медведев уточнял, что «Газпром» может также продать 71% в турецком импортере газа Bosphorus Gaz, акционером которого стал в 2009 г. Он пояснял, что события на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. Теперь группа может полностью покинуть турецкий рынок уже в этом году.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которые по решению властей страны получили право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с «Газпромом» они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.

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Умер Шарль Азнавур

Ведомости
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Умер шансонье Шарль Азнавур, сообщает AFP в Twitter со ссылкой на его представителя. Ему было 94 года.

По данным Le Parisien, он умер 1 октября утром во сне у себя дома на юге Франции.

Азнавур родился 22 мая 1924 г. Началом его карьеры стал дуэт с Пьером Рошем, который назывался «Рош и Азнавур». В 1946 г. на них обратила внимание Эдит Пиаф, которая пригласила их поехать вместе с ней на гастроли в США. Они стали узнаваемыми.

Поначалу Азнавур был больше известен как автор песен, нежели как исполнитель. В качестве шансонье он начал обретать известность в 1950-х годах. Также он много снимался в кино.

Азнавур — автор таких песен, как «Jezebel», «Une vie d’amour», «Camarade».

Бизнес
Новости

Смена гендиректора General Electric вызвала скачок котировок компании

Ведомости
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Промышленный конгломерат General Electric (GE) сегодня неожиданно объявил об отставке генерального директора Джона Фланнери всего лишь после 14 месяцев работы на этом посту и назначении члена совета директоров Лоуренса (Ларри) Калпа гендиректором и председателем совета директоров. Несмотря на объявленное списание активов подразделения GE Power на $23 млрд и снижение прогноза по выручке в 2018 г., котировки компании на предварительных торгах подскочили почти на 16%.

Лоуренс Калп, возглавлявший с 2000 по 2014 г. многопрофильную технологическую компанию Danaher, приступит к исполнению обязанностей немедленно, следует из релиза. Кроме того, ведущим директором GE назначен Томас Хортон, бывший топ-менеджер American Airlines и AT&T.

GE испытывает значительные трудности: ее капитализация, приближавшаяся к $600 млрд еще в 2000 г., за последние 12 месяцев упала более чем на 50% до отметки ниже $100 млрд. В июне GE выбыла из индекса Dow Jones Industrial Average после 111 лет в его составе. Минувшая неделя стала для GE одной из худших: компания потеряла 7% капитализации после известия о поломке газовой турбины на электростанции в Техасе.

Как сообщает CNBC, совет директоров GE был недоволен темпами преобразований при Фланнери. В марте компания впервые за 125-летнюю историю не выплатила премии гендиректору и другим управляющим директорам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Генпрокуратура призвала разделять понятия «лайки» и «репосты»

Ведомости
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В России не было возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в соцсетях. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире собственного видеоканала надзорного ведомства. По словам Куренного, были уголовные дела только из-за репостов в соцсетях.

«Окрестили так все эти дела: "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за репосты – есть, потому что репосты – это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», – сказал Куренной (цитата по ТАСС).

В 2017 г. за преступления экстремистской направленности осудили 783 человека, 582 из них – по ст. 282 УК (возбуждение ненависти), при этом 90% случаев – из-за публикаций в интернете, рассказывал ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Летом врача из Хабаровского края обвинили в возбуждении ненависти за лайк в соцсети «Одноклассники», сообщал «Хабаровский край сегодня». Он всего лишь случайно лайкнул этот пост, объяснял изданию адвокат обвиняемого Константин Суковатый.

Почти во всех популярных соцсетях, (например, в «Одноклассниках», в Facebook или Twitter) при лайке пост может отображаться в ленте того, кто поставил лайк. Заранее пользователь не знает, будет тот или иной его лайк виден его читателям. При этом при репосте пост всегда виден читателям, если они не отписались от обновлений.

Какие приложения россияне использовали чаще всего

Политика
Новости

МИД вызвал посла Южной Кореи из-за задержания попавшего под санкции судна

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МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за задержания российского судна «Севастополь». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Послу сделано представление. Министерство потребовало «незамедлительно отменить запрет морских властей РК [Республики Корея] на выход указанного судна из порта», подчеркивается в сообщении ведомства.

О задержании в порту южнокорейского города Пусан судна «Севастополь», принадлежащего приморской компании «Гудзон», стало известно 29 сентября. В «Гудзоне» рассказали РБК, что на борту находятся 12 россиян.

Гендиректор компании «Гудзон» Геннадий Кононенко сообщил «Интерфаксу», что 28 сентября в адрес компании поступило письмо, в котором сказано, что в связи с санкциями США в отношении компании судно задержано и без специального разрешения правительства не может выйти. По его словам, 21 августа судно пришло в порт еще до введения санкций, встало на ремонт. После ремонта должно было отправиться в рейс.

Генконсульство России в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой прояснить ситуацию с задержанием теплохода, сообщал Кононенко.

21 августа США ввели санкции против компаний «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics Co Ltd. Американские власти подозревают их в сотрудничестве с КНДР – в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили власти США и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».

Бизнес
Новости

UC Rusal прокомментировала инициативу о продаже пива по ночам

Ведомости
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UC Rusal не имеет никакого отношения к предложению отменить запрет на продажу пива по ночам в алюминиевых банках. Об этом говорится в сообщении компании.

«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть UC Rusal, даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», – говорится в заявлении компании.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Минпромторг предложил отменить запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице (киоски, ларьки) ночью. По данным издания, ведомство разработало поправки к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции для поддержки алюминиевой промышленности. Сама UC Rusal на запрос «Коммерсанта» не ответила. Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в России с 2013 г.

UC Rusal – крупнейший производитель алюминия в России. В апреле компания и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под санкции. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций. Ранее Минпромторг предложил предоставлять «Русским машинам» и группе ГАЗ Дерипаски преференции на госзакупках. Однако эту идею раскритиковала ФАС.

Названы самые трезвые регионы России

Политика
Новости

Голикова рассказала о будущих изменениях в системе расчета пенсий

Ведомости
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С 2025 г. планируется трансформация системы расчета пенсий – будет введен «иной порядок установления размеров пенсии». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что в российском законодательстве нет и никогда не было понятия пенсионного балла: «Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 г.».

По ее словам, систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, которые обусловлены законом о повышении пенсионного возраста. В настоящее время стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете и методология его установления «была неочевидна и непонятна», рассказала вице-премьер. С 1 января 2019 г. и на ближайшие шесть лет стоимость пенсионного коэффициента «четко фиксируется» и «можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться».

С 2025 г. систему модернизируют. «Предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», – сообщила Голикова, добавив, что в ближайшие шесть лет будет обсуждаться, что делать с 2025 г.

Как рассказали ранее «Ведомостям» два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса в правительстве, правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников «Ведомостей», следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 г.: власти кроме повышения пенсионного возраста планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

Один собеседник «Ведомостей» говорил, что планируется отмена действующей в России с 2015 г. балльной пенсионной формулы, однако два других утверждали, что никаких совещаний об отмене балльной формулы не проводилось и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшить.

Прокомментировала Голикова и публикацию РБК, согласно которой Минфин и ЦБ выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – молчание будет признаваться выражением воли. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – подчеркнула вице-премьер.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Финансы
Новости

Крупнейший регистратор в России объявил о начале реорганизации

Ведомости
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Крупнейший в России регистратор «Р.О.С.Т.» присоединит к себе Независимую регистраторскую компанию и Петербургскую центральную регистрационную компанию (ПЦРК). Об этом говорится в пресс-релизе компании. Объединенная компания будет называться «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

«Объединение ведущих компаний, специализирующихся на регистраторской деятельности и входящих в одну группу, – логичный шаг, который позволит нам повысить эффективность бизнес-процессов, продолжить развитие команды и филиальной сети», – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя гендиректора «Р.О.С.Т.» Вадима Протасенко.

К новой компании перейдут права и обязательства Независимой регистраторской компании и ПЦРК. В результате она займет более 20% рынка регистраторских услуг и будет обслуживать более 11 000 акционерных обществ, следует из-пресс-релиза. Структура управления компанией останется без изменений, сотрудники продолжат работать в прежнем режиме.

Компания планирует завершить реорганизацию в первом полугодии 2019 г.

Национальное рейтинговое агентство по итогам 2017 г. признало компанию «Р.О.С.Т.» крупнейшим участником рынка регистраторских услуг.

Технологии
Новости

Siemens сменил президента компании в России

Ведомости
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Новым президентом Siemens в России с 1 октября стал Александр Либеров. Он сменил Дитриха Меллера, занимавшего эту должность в течение 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании. Меллер в течение года продолжит консультировать бизнес в России по нескольким проектам в роли вице-президента компании.

Либеров с 2015 г. работал коммерческим директором региональной компании. Теперь он станет отвечать за реализацию новой глобальной стратегии концерна «Видение 2020+» на рынках России, Белоруссии и Центральной Азии, уточняется в пресс-релизе. Компания отмечает, что направит усилия на локализацию производства и проекты в сфере цифровой трансформации промышленности и инфраструктуры на российском рынке.

С 1 октября новым главным коммерческим директором компании становится Маркус Штер. Ранее он отвечал за бухгалтерский учет и контроллинг в компании «Сименс здравоохранение» в Японии.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Бизнес
Новости

«Победа» отказалась от рейсов в Ирландию

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») отказалась от допусков на выполнение регулярных полетов из Москвы в Дублин. Это следует из материалов Росавиации.

«Победа» получила разрешение на полеты в Ирландию в конце июля. Росавиация дала допуск на выполнение до четырех рейсов в неделю между Москвой и Дублином. «Победа» сама решила отозвать его, говорится в материалах службы. Почему именно – не уточняется.

Сейчас емкости решено использовать на других направлениях, объяснил «Ведомостям» представитель «Победы».

Ранее о запуске прямых рейсов из Москвы в Дублин объявил «Аэрофлот». Они появятся в зимнем расписании, которое начнется с 28 октября. К примеру, перелет из Москвы в Дублин 13 декабря в эконом-классе обойдется в 15 804 руб., свидетельствуют данные «Аэрофлота». Кроме того, из Москвы в Дублин летает компания S7.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Кремль отказался дискутировать со СМИ о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ведомости
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Кремль больше не хочет участвовать в дискуссии о личностях подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной дезинформации президента Владимира Путина о личностях подозреваемых россиян, после того как Bellingcat, The Insider и Русская служба BBC нашли подтверждение тому, что настоящее имя одного из них, Руслана Боширова, – Анатолий Чепига, а сам он якобы является полковником ГРУ.

«Мы не будем больше вести разговор со СМИ... Вы знаете, BBC не может что-то подтвердить, она может лишь выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется только на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», – сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента» в британском Солсбери. «Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», – добавил Песков.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении Скрипалей, – Руслан Боширов и Александр Петров – и опубликовала их фотографии. Спустя неделю президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал этих людей гражданскими и призвал их «куда-нибудь прийти», чтобы рассказать о себе. На следующий день на телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.

Русская служба BBC сообщила, что ей удалось подтвердить эту информацию. Газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги: одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове. Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России.

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