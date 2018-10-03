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Генпрокуратура назвала взвешенным решение Путина смягчить статью об экстремизме

Решение президента Владимира Путина внести поправки в ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме является «взвешенным». Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, они, судя по всему, были», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инициативу Путина «исправлением проявлений маразма». «Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — подчеркнул представитель Кремля.

3 октября Путин внес в Госдуму два законопроекта, предполагающие частичную декриминализацию ст. 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Первым он предложил внести поправку в УК, по которой ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать в случае, если нарушение совершено более одного раза за год. Вторым документом Путин предложил внести в КоАП статью, по которой за это нарушение для граждан будет предусмотрено до 15 суток ареста, а для юрлиц — до 500 000 руб. штрафа.