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Политика
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Генпрокуратура назвала взвешенным решение Путина смягчить статью об экстремизме

Ведомости
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Решение президента Владимира Путина внести поправки в ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме является «взвешенным». Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, они, судя по всему, были», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инициативу Путина «исправлением проявлений маразма». «Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — подчеркнул представитель Кремля.

3 октября Путин внес в Госдуму два законопроекта, предполагающие частичную декриминализацию ст. 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Первым он предложил внести поправку в УК, по которой ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать в случае, если нарушение совершено более одного раза за год. Вторым документом Путин предложил внести в КоАП статью, по которой за это нарушение для граждан будет предусмотрено до 15 суток ареста, а для юрлиц — до 500 000 руб. штрафа.

Политика
Новости

Экс-глава Курганской области войдет в совет директоров структуры «Росатома»

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Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолото». Об этом он сообщил ТАСС.

«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение "Росатома". В совет директоров "Атомредметзолота", — сказал он.

АО "Атомредметзолото" — уранодобывающая компания, 83,2% которой принадлежит АО "Атомэнергопром". Последней, в свою очередь, на 100% владеет госкорпорация "Росатом".

2 октября Кокорин объявил о том, что решил уйти в отставку, назвав это решение «обдуманным» и связанным с переходом на новое место работы. ТАССу он пояснил, что ему предложили перейти в совет директоров одной из госкорпорации и что его работа будет связана с промышленностью.

РБК писал о том, что Кокорин уйдет в отставку, в конце сентября. Источники издания называли основной причиной то, что при нем регион так и остался депрессивным.

В тот же день об уходе с поста сообщил и губернатор Липецкой области Олег Королев. Президент Владимир Путин назначил на место Кокорина Вадима Шумкова, который до этого был замгубернатора Тюменской области, а на место Королева - Игоря Артамонова, работавшего в структурах Сбербанка.

Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о решении России и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Ведомости
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Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать цены на нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Стороны сообщили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

По данным агентства, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак после нескольких встреч в сентябре решили нарастить добычу нефти в сентябре – декабре. Они рассчитывают, что эти меры помогут сдержать рост нефтяных цен.

Нефтяные цены в последнее время достигали многолетних максимумов: баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья.

Нарастить объем производства нефти организацию призывал также президент США Дональд Трамп. Беспокойство американского лидера в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США вызывает рост цен на американских АЗС, пишет Reuters. «Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке Трампа», – рассказал агентству один из собеседников.

Финансы
Новости

«Русский стандарт» потребовал взыскать с «Домашних денег» 140 млн рублей

Ведомости
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Банк «Русский стандарт» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с микрофинансовой компании «Домашние деньги» 139,96 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был направлен в суд 1 октября. Детали искового заявления в картотеке дел не указаны. Представители «Русского стандарта» и «Домашних денег» отказались от комментариев.

«Домашние деньги» в апреле допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб.

Ситуация обострилась в августе, когда Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало иски о банкротстве «Домашних денег» и их бенефициара Евгения Бернштама.

В конце августа Центробанк исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций. В качестве причины регулятор указал неоднократное нарушение требований законодательства.

Политика
Новости

Экс-полковнику СКР Ламонову отменили штраф в 32,5 млн рублей по делу о взятке

Ведомости
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Верховный суд России смягчил приговор бывшему заместителю руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александру Ламонову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из приговора Ламонову исключили штраф в 32,5 млн руб. В остальной части приговор оставили без изменений.

Ламонова задержали летом 2016 г. вместе с заместителем начальника московского СКР Денисом Никандровым и руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко. Их обвинили в получении взятки в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец).

В конце июля 2017 г. Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Кроме того, его лишили звания «полковник юстиции» и назначили штраф в 32 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал вину.

Экономика
Новости

Орешкин рассказал о «наборе предложений» по снижению использования доллара

Ведомости
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Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «определенный набор предложений» по этой теме, их должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова Орешкина приводит «Интерфакс».

По словам министра, речь идет о мерах, направленных на повышение эффективности и удобства использования других валют для финансовых операций. «В первую очередь — это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более простыми и удобными для компаний и населения», — пояснил он. Орешкин добавил, что Россия переходит на торговлю в национальных валютах, например, с Китаем.

«Но для того чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке. То есть снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют», — уверен чиновник. По его мнению, должна быть создана внутренняя система взаимоотношений на уровне банков. Такая система, по словам Орешкина, может действовать не только внутри России, но и при работе с другими странами.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. Один из источников уточнял, что через одну-две недели его утвердит Медведев. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. По словам другого собеседника The Bell, упор также будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

С инициативой дедолларизации летом выступил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с президентом Владимиром Путиным в июле он заявил, что банк подготовил проект предложений, направленных на «расширение использования рубля в международных расчетах». Предложения Костина поддержал Минфин. В начале октября Костин заявил, что президент «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.

Политика
Новости

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Ведомости
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Правительство перенесло несколько выходных дней в 2019 г. с зимних праздников на майские. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Из документа следует, что правительство перенесло на май три выходных дня. Так как 5 и 6 января выпали на субботу и воскресенье, которые и так являются нерабочими днями, правительство не стало делать их праздничными. Эти два дня перенесены на 2 и 3 мая. Кроме того, 23 февраля, которое выпало на субботу, переносится на 10 мая.

Таким образом, россияне на новогодние праздники будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января. На День защитника предусмотрен двухдневный отдых 23 и 24 февраля. В марте будет трехдневный отдых с 8 по 10, затем пятидневный отдых с 1 по 5 мая, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, выходной 12 июня, а также трехдневный отдых со 2 по 4 ноября.

Решение о переносе правительство объяснило необходимостью «рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней».

Экономика
Новости

Минфин в октябре поставит новый рекорд по закупке валюты

Ведомости
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Минфин направит на покупку иностранной валюты в октябре — начале ноября 475,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ожидаемый объем сверхдоходов от нефти прогнозируется в октябре 2018 г. в размере 497,7 млрд руб., а по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 5 октября по 7 ноября Минфин направит на покупку валюты 475,7 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 20,7 млрд руб.

В сентябре Минфин закупил иностранной валюты на 426,9 млрд руб., что также было рекордом. В августе – начале сентября на покупку валюты было направлено более 383 млрд руб.

Экономика
Новости

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались, сообщает «Интерфакс».

Теперь закон должен подписать президент. Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оперативно примет решение по закону о пенсионной реформе. «Как только закон поступит президенту, можно ожидать, что примет решение, не откладывая его в долгий ящик», — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Пенсионную реформу поддержали 332 депутата, против выступили 83.

Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин с 60 до 65. Законопроект был внесен в Госдуму в июне. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят в первом чтении, президент Владимир Путин объявил о смягчении условий реформы.

В России неоднократно проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Технологии
Новости

В Швеции присудили Нобелевскую премию по химии

Ведомости
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Нобелевскую премию по химии 2018 г. присудили Фрэнсис Х. Арнольд (США), Джорджу П. Смиту (США) и сэру Грегори П. Винтеру (Великобритания) за направленную эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител. Имена лауреатов объявил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук. Трансляция велась на сайте комитета.

Исследователи «взяли под контроль эволюцию» и использовали ее же принципы — генетические изменения и селекцию — для разработки нового типа веществ — белков с новыми свойствами, которые смогут решить проблемы человечества, говорится в сообщении комитета. Эти знания найдут применение в развитии химической промышленности, производстве новых материалов и биотоплива, а также в лечении некоторых заболеваний и спасении жизней, уверены эксперты. В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия «присуждена за (научную) революцию, которая была совершена благодаря эволюции».

В 2017 г. обладателями награды в этой области стали Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (США) и Ричард Хендерсон (Великобритания). Ученые занимались разработкой метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Предложенный ими метод позволяет определять структуры сложных биологических молекул с атомным разрешением. Всего с 1901 г. премию по химии присуждали 109 раз, лауреатами стали 178 человек. Самым молодым лауреатом в 1935 г. стал Фредерик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который разделил эту награду с женой Ирен «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов».

Нобелевский комитет 1 октября присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. 2 октября были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали Артур Ашкин (США), Жерар Мур (Франция) и Донна Стрикланд (Канада) «за новаторские изобретения в области лазерной физики». 5 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г. Премию в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Политика
Новости

Песков объяснил решение Путина смягчить статью об экстремизме

Ведомости
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Инициатива президента Владимира Путина смягчить ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме — это «исправление проявлений маразма». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — отметил представитель Кремля.

Ранее 3 октября Путин внес в Госдуму законопроект, которым предложил изменить ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Сейчас уголовная ответственность наступает сразу.

Первое нарушение Путин предложил наказывать по КоАП. Для этого в кодекс будет внесена ст. 20.3, по которой для граждан будут предусмотрены до 20 000 руб. штрафа, до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 000 руб. штрафа.

Политика
Новости

Кремль объяснил назначение врио главы Хакасии «вакуумом» в руководстве региона

Ведомости
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Назначение Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии связано с «месячным вакуумом» в руководстве республики, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что там фактически сейчас складывается месячный вакуум с руководством. Это все в период, когда происходит вход в зиму», заявил Песков. Он подчеркнул, что назначение Развожаева позволит избежать последствий, которые могли быть вызваны этим «вакуумом».

В среду президент Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Развожаева врио главы Хакасии. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что у него есть «необычная просьба и несколько необычное поручение». Он попросил замминистра поработать врио главы Хакасии в течение месяца. Через месяц, то есть после выборов главы республики, Развожаев сможет вернуться в Москву и ему найдут «применение в федеральных органах», пообещал Путин.

Выборы губернатора в Хакасии запланированы на 21 октября. Назначение Развожаева врио главы региона не повлияет на сроки проведения голосования, сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

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