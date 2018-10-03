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Экс-губернатор Курганской области войдет в совет директоров структуры «Росатома»

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота». Об этом он сообщил ТАСС.

«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение «Росатома». В совет директоров «Атомредметзолота», – сказал он.

АО «Атомредметзолото» – уранодобывающая компания, 83,2% которой принадлежит АО «Атомэнергопром». Последним, в свою очередь, на 100% владеет госкорпорация «Росатом».

2 октября Кокорин объявил о том, что решил уйти в отставку, назвав это решение обдуманным и связанным с переходом на новое место работы. ТАСС он пояснил, что ему предложили перейти в совет директоров одной из госкорпораций и что его работа будет связана с промышленностью.

РБК писал о том, что Кокорин уйдет в отставку, в конце сентября. Источники издания называли основной причиной то, что при нем регион так и остался депрессивным.

В тот же день об уходе с поста сообщил и губернатор Липецкой области Олег Королев. Президент Владимир Путин назначил на место Кокорина Вадима Шумкова, который до этого был замгубернатора Тюменской области, а на место Королева – Игоря Артамонова, работавшего в структурах Сбербанка.

Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента.