Путин назначил врио губернаторов Курганской и Липецкой областей
Один из них выходец – из Сбербанка, второй работал в правительстве Тюменской области
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Президент Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курганской и Липецкой областей, сообщается на сайте Кремля. Курганскую область возглавил Вадим Шумков, Липецкую – Игорь Артамонов.
Шумков – замгубернатора Тюменской области, ему 47 лет. Он родился в селе Шастово Курганской области. До прихода на госслужбу Шумков работал, к примеру, в «Юкосе» и в Нефтеюганском речном порту.
Артамонову 51 год. Он работает в структурах Сбербанка с 1992 г. Артамонов занимал руководящие позиции в Северо-Кавказском и Дальневосточном территориальных банках, руководил Среднерусским банком Сбербанка.
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