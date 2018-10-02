Губернатор Липецкой области попросил Путина отправить его в отставку
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Губернатор Липецкой области Олег Королев попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Об этом Королев сообщил в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.
Королев отметил, что руководит регионом более 26 лет: 21 год он работал губернатором, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. «Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», – отмечает он.
В своем обращении Королев отмечает, что предложил президенту перевести его на другую работу. Какую именно – не уточняется. Кроме того, он поблагодарил Путина и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области.
О решении уйти в отставку во вторник также объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин — он опередил Королева меньше чем на час. Агентству ТАСС Кокорин сообщил, что получил предложение перейти в совет директоров одной из госкорпораций.
В конце сентября Путин уволил трех глав регионов: Андрея Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, говорил «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.
Осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть как минимум до 10 губернаторов, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации. Они называли Королева и Кокорина в качестве возможных претендентов, чья отставка возможна. Кроме того, в ближайшее время могут быть уволены Александр Бердников (Республика Алтай), Марина Ковтун (Мурманская обл.), Рустэм Хамитов (Башкирия), Андрей Бочаров (Волгоградская обл.) и Юрий Берг (Оренбургская обл.), говорили собеседники «Ведомостей».
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет