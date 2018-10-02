Губернатор Курганской области ушел в отставку

Игорь Меркулов / URA.RU / TASS

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства региона. В сообщении отмечается, что решение «обдуманное» и связано с переходом Кокорина на новое место работы. Куда именно он переходит, не уточняется.

Кокорин сообщил ТАСС, что ему предложили перейти в совет директоров одной из госкорпораций. Он уточнил, что его деятельность будет связана с промышленностью и что он будет работать как в Москве, так и в регионах.

О том, что Кокорин уйдет в отставку, писал РБК. Основной причиной этого источники издания назвали то, что при нем регион так и остался депрессивным. По итогам прошлого года область занимала 74-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА Новости».

Кокорина избрали губернатором Курганской области в сентябре 2014 г. Он получил 84,87% голосов. Его полномочия должны были истечь только в 2019 г. Он был мэром города Шадринска в Курганской области и сменил на посту главы региона Олега Богомолова, который руководил областью в течение семи лет.

26 сентября президент Владимир Путин за один вечер сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. В первом регионе Александра Жилкина, который руководил областью 14 лет, сменил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, возглавившего республику в октябре 2014 г., заменил Казбек Коков, работавший в администрации президента.

Врио губернатора Приморского края был назначен Олег Кожемяко, который на тот момент занимал пост главы Сахалинской области. В регионе в сентябре прошли два тура выборов, в которых участвовал прежний врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко; их итоги были отменены: волеизъявление граждан невозможно было определить из-за многочисленных нарушений – кандидаты обвиняли друг друга в нарушениях. Как сообщили «Ведомостям» два человека, близкие к администрации президента, Кремль направит на повторные выборы губернатора Приморья целый десант своих сотрудников и политтехнологов.

С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов. «В следующем году истекают сроки полномочий нескольких губернаторов, нужно определяться, что с ними делать», — отметил он. Согласно его прогнозу в списке отставников может оказаться до 10 руководителей регионов.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году