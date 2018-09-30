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РБК сообщил о скорой отставке губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По данным издания, решение об отставке Кокорина уже принято, официально об этом сообщат в ближайшие дни.

Кокорин был избран губернатором Курганской области в сентябре 2014 г. с результатом 84,87% голосов, его полномочия истекают только в 2019 г. До этого он был мэром города Шадринска в Курганской области. На посту губернатора региона Кокорин сменил Олега Богомолова, который руководил областью в течение семи лет.

Основной причиной возможной отставки Кокорина собеседники РБК называют то, что при нем регион так и остался депрессивным. По итогам прошлого года область занимала 74-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА Новости».

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указы об увольнении трех губернаторов: в отставку были отправлены главы Астраханской области и Кабардино-Балкарии Александр Жилкин и Юрий Коков, а также врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считают политологи. До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов. В частности, могут быть уволены губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов.

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