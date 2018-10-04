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Политика
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Генсек НАТО потребовал от России прекратить кибератаки на Западе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права, в том числе с помощью кибератак. Его заявление опубликовано на сайте альянса. Столтенберг назвал поведение России безответственным.

«Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации», — подчеркнул он. Столтенберг уточнил, что Нидерланды ранее проинформировали министров обороны альянса о предотвращении кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По его словам, операция была предпринята ГРУ, ее предотвратили спецслужбы Нидерландов и Великобритании.

Генсек НАТО добавил, что союзники международной организации солидарны с решением властей Нидерландов и Великобритании призвать Россию к ответственности.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил ГРУ в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — приводило Reuters заявление Ханта. Он, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал российскую спецслужбу организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения «адской парфюмерной смесью» и ничего не имеющими под собой фантазиями. «Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался "Новичок", который использовался для отравления) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA», — резюмировала российский дипломат.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев в апреле предотвратили кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из страны. По ее словам, среди их целей была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых власти Нидерландов связывают с ГРУ.

Политика
Новости

Лондон пригрозил Москве новыми санкциями после высылки россиян из Нидерландов

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности россиян на территории страны, заявил, что в отношении России могут быть введены новые санкции. Его слова приводит The Telegraph. Хант уточнил, что Лондон обсудит со своими союзниками дальнейшие действия в отношении Москвы.

Великобритания также решит, как ей и ее «друзьям» следует противостоять кибератакам. «Мы не хотим эскалации в отношениях с Россией. Мы хотим урегулировать разногласия таким образом, чтобы Россия понимала: если подобные вещи повторятся, то они столкнутся с последствиями, то цена будет слишком высокой», — подчеркнул британский министр.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил российскую спецслужбу ГРУ в организации громких кибератак последних лет. По его словам, эти атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Хант, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также взлома сети одной из британских телекомпаний.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что  при поддержке британцев в апреле была предотвращена кибератака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из Нидерландов. Бейлевелд говорила, что среди целей россиян была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых нидерландские власти связывают с ГРУ. После заявления Амстердама, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права и институты, в том числе с помощью кибератак.

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Политика
Новости

Росгвардия раскрыла детали участия Золотова в предотвращении взрыва у Кремля

Ведомости
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Росгвардия на своем сайте раскрыла детали участия директора службы Виктора Золотова в переговорах с мужчиной, угрожавшим привести в действие взрывное устройство у Кремля – на Васильевском спуске в Москве.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в среду, 3 октября, мужчина остановил Mercedes Gelandewagen у храма Василия Блаженного и потребовал встречи с российским руководством. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его машине находится взрывное устройство. Угрожавший потребовал встречи с Золотовым, отмечает Росгвардия, и директор службы лично прибыл на место происшествия.

В итоге мужчина добровольно сдался полиции. Это произошло после разговора с Золотовым, написал у себя в Twitter его советник Александр Хинштейн: «Вряд ли те, кто поливает генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной».

Некоторые пользователи соцсетей усомнились, что Золотов лично принимал участие в переговорах, и предположили, что это была PR-акция.

Именно после этого Росгвардия и решила выпустить подробное сообщение об участии Золотова в операции. Служба отмечает, что директор Росгвардии лично провел переговоры с человеком, угрожавшим взрывом. «Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего лично подошел к автомашине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья, передав его сотрудникам специальных служб для проверки», – говорится в сообщении службы.

В сентябре Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Директор Росгвардии вызвал политика «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

Политика
Новости

Нидерланды обвинили ГРУ в попытке украсть данные о крушении Boeing в Донбассе

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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России пытались украсть данные расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

«Мы знали о том, что российские спецслужбы заинтересованы этим расследованием, и приняли соответствующие меры», — сказала Бейлевелд во время пресс-конференции, ее слова приводит агентство Associated Press.

В четверг Нидерланды объявили о высылке четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.

В сентябре Министерство обороны России представило свою версию событий. По данным Минобороны, ракета, сбившая Boeing, была изготовлена в подмосковном Долгопрудном, но в 1986 г. отправлена в воинскую часть советской армии, вошедшую после распада СССР в состав вооруженных сил Украины. Это, по мнению Минобороны, подтверждает причастность Киева к крушению лайнера.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

Россия предложила США унифицировать сроки визовых собеседований

Ведомости
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Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, с апреля текущего года срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, в то время как Россия «лишь в качестве ответной меры» с мая этого года увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 по долгосрочным визам.

Захарова отметила, что записаться на собеседование для получения визы в США практически невозможно, «обращаться за визами становится просто бессмысленно». «Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — сказала Захарова.

Ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеские соревнования» по числу выданных виз обеих стран. Он отметил, что не важно, кто победит в соревновании, потому что от увеличения числа туристов выиграют обе страны.

В конце августа генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США фактически прекратили выдачу виз россиянам.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались в декабре позапрошлого года, когда Барак Обама в последние дни президентства выслал российских дипломатов из США. Россия в ответ потребовала от Вашингтона тоже сократить численность дипломатических работников.

В марте текущего года американские власти выслали еще 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия в качестве ответной меры выслала аналогичное число американских дипломатов.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге

Политика
Новости

Следствие начало закрывать дела «о лайках и репостах» после пленума ВС

Ведомости
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Следователи прекратили уголовное дело в отношении красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти за размещение картинок с мемами в соцсети «В контакте». Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, представляющий интересы Безбородова. Он уточнил, что следователи прекратили дело из-за отсутствия события преступления.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю подтвердила «Интерфаксу» эту информацию. РАПСИ отмечает, что такой случай стал первым после разъяснения Верховным судом постановления пленума по делам об экстремизме.

35-летний житель Красноярска Безобродов стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ из-за публикации нескольких картинок с подписями в соцсети «В контакте» (возбуждение ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Адвокат добавил, что получил постановление, где разъясняется, что дело прекращено ввиду малозначительности деяния.

«На странице, которую использовал Безбородов, у последнего имелось 166 друзей, однако никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — поясняется в тексте документа, который приводит защитник. Безбородову также вернули вещественное доказательство — его мобильный телефон.

Верховный суд 20 сентября внес поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. 3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ. Эта статья затрагивает в том числе репосты в соцсетях. Всего в 2017 г. за преступления экстремистской направленности по ст. 282 УК осудили 582 человека, при этом 90% случаев — из-за публикаций в интернете, говорил ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Экономика
Новости

Правительство выделит 730 млн рублей валютным ипотечникам

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 731,6 млн руб. из федерального бюджета для помощи валютным ипотечникам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Об этом говорится на сайте правительства.

Эти средства будут направлены, например, на возмещение кредиторам средств по ипотечным займам, а также на убытки после реструктуризаций кредитов, говорится в постановлении. Сколько именно человек получит в качестве помощи – не уточняется.

На заседании правительства Медведев отметил, что помощь будет оказана наиболее нуждающимся семьям, которые смогут продолжить жить в квартирах, приобретенных в ипотеку, сообщает ТАСС. Ппрограмма помощи заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, была запущена в мае 2015 г. По словам Медведева, на нее уже выделили 6,5 млрд руб., помощь была оказана 20 000 семьям.

Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Политика
Новости

Экс-глава Хакасии в видеообращении рассказал о новой работе в Москве

Ведомости
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Бывший глава Хакасии Виктор Зимин опубликовал в Instagram видеообращение к жителям республики, в котором сообщил о переходе на работу в Москву.

«Я перехожу на работу в Москву и буду курировать объекты инфраструктуры Сибири. Уверен, что на новой должности смогу сделать много полезного и для нашей с вами родной республики», — сказал Зимин, не назвав точную должность, которую он займет.

Зимин руководил Хакасией с конца 2008 г. На последних выборах, которые прошли 9 сентября, никто из кандидатов, в том числе и Зимин, не смог набрать необходимого для победы количества голосов. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур выборов, но за два для до голосования Зимин снял свою кандидатуру.

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, занимавшего должность замминистра по делам Северного Кавказа. Он будет руководить республикой в течение месяца, то есть до выборов главы Хакасии.

После того как Зимин снял свою кандидатуру, второй тур выборов был перенесен на 7 октября. За место главы Хакасии должны были побороться коммунист Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин. Однако 2 октября кандидат от «Справедливой России» тоже снял свою кандидатуру.

В результате второй тур выборов в Хакасии был снова отложен, теперь на 21 октября. Вместо Филягина на выборы должен пойти кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он не исключает, что тоже может снять кандидатуру.

Бизнес
Новости

Сбербанк и Rambler закрыли сделку по созданию сервиса для ресторанов

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Сбербанк и Rambler, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов закрыли сделку по созданию платформы для ресторанного рынка – «Фудплекс». Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Фудплекс» позволит бронировать столики онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в ресторан, оплачивать счет, не дожидаясь официанта, давать ему чаевые безналичным платежом, заказывать еду на дом. Сервис уже начали тестировать. Полноценный запуск пройдет до конца года, рассказывал ТАСС зампред Сбербанка Лев Хасис.

Новый сервис объединяет систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика системы автоматизации ресторанов – компанию UCS. Доля Сбербанка в объединенной компании ООО «Фудплекс» составляет 35%, Rambler Group – 30%, оставшиеся 35% принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову, уточняется в сообщении банка. Инвестиции в проект не раскрывались.

Десять лучших ресторанов мира

Финансы
Новости

Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере

Ведомости
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В России целесообразно создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил журналистам на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения», сказал Греф, отметив, что digital сейчас проникает во многие области жизни и является одним из «ключевых трендов, вызовов будущего».

Президент Сбербанка также отметил значение киберугроз в современном мире. «Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление. Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи», — отметил он.

Ранее Греф неоднократно говорил, что Сбербанк уделяет большое внимание кибербезопасности. В июле он сообщил, что хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. При этом Греф отметил, что клиенты банка защищены не так хорошо и в 3-4% случаев кибератак на них хакеры добиваются своей цели.

В сентябре венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений, таких как отмывание денег, мошенничество, а также на защите компаний от кибератак.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границах с Чечней

Ведомости
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Депутаты народного собрания Ингушетии утвердили соглашение об установлении административной границы с Чечней, которое ранее подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евкурова.

На собрании присутствовало 25 депутатов, из них за утверждение соглашения проголосовали 17 человек. При этом три депутата выступили против, а еще пять воздержались.

Против этого соглашения «сотни людей» вышли протестовать в Ингушетии, сообщает Русская служба BBC. По данным «Дождя», в центре столицы Ингушетии Магасе собрались около 5000-10 000 человек.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами на прошлой неделе, 26 сентября. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно документу, Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.

Подписание этого соглашения на прошлой неделе вызвало также несанкционированный митинг у въезда в Магас. В нем участвовали «сотни человек», сообщал корреспондент «Кавказ.Реалии».

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней

Политика
Новости

Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира

Ведомости
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Американский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В этом году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.

Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.

Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.

Горячий референдум в Каталонии

Среди организаций наиболее вероятным получателем премии мира Time считает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура дважды становилась нобелевским лауреатом — в 1954 и 1981 гг.

Шансы получить Нобелевскую премию мира есть также у папы римского Франциска, пишет Time, хотя букмекеры оценили их только как 16 к 1. Ни один папа римский никогда не становился лауреатом Нобелевской премии мира, но папа Франциск пользуется большой популярностью, отмечает издание. В этом году он стал «Человеком года» по версии Time.

Журнал также называет в числе вероятных получателей Нобелевской премии мира блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который в 2012 г. был приговорен к семи годам тюрьмы и 1000 ударов плетью за «оскорбление ислама по электронным каналам». Если он получит премию, это будет второй случай, когда заключенный стал нобелевским лауреатом, отмечает Time: в 2010 г. премию получил осужденный китайский правозащитник Лю Сяобо.

Среди фаворитов журнал также упоминает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), одна из основательниц которого Джейн Аддамс стала первой американской женщиной, получившей Нобелевскую премию мира (это произошло еще в 1931 г.). В этом году ACLU может быть отмечен за групповой иск от имени более 2000 детей мигрантов, которых американские власти разделили на границе с родителями.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата состоится в пятницу, 5 октября.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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