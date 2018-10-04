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Генсек НАТО потребовал от России прекратить кибератаки на Западе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права, в том числе с помощью кибератак. Его заявление опубликовано на сайте альянса. Столтенберг назвал поведение России безответственным.

«Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации», — подчеркнул он. Столтенберг уточнил, что Нидерланды ранее проинформировали министров обороны альянса о предотвращении кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По его словам, операция была предпринята ГРУ, ее предотвратили спецслужбы Нидерландов и Великобритании.

Генсек НАТО добавил, что союзники международной организации солидарны с решением властей Нидерландов и Великобритании призвать Россию к ответственности.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил ГРУ в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — приводило Reuters заявление Ханта. Он, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал российскую спецслужбу организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения «адской парфюмерной смесью» и ничего не имеющими под собой фантазиями. «Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался "Новичок", который использовался для отравления) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA», — резюмировала российский дипломат.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев в апреле предотвратили кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из страны. По ее словам, среди их целей была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых власти Нидерландов связывают с ГРУ.