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Лондон пригрозил Москве новыми санкциями после высылки россиян из Нидерландов

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности россиян на территории страны заявил, что в отношении России могут быть введены новые санкции. Его слова приводит The Telegraph. Хант уточнил, что Лондон обсудит со своими союзниками дальнейшие действия в отношении Москвы.

Великобритания также решит, как ей и ее «друзьям» следует противостоять кибератакам. «Мы не хотим эскалации в отношениях с Россией. Мы хотим урегулировать разногласия таким образом, чтобы Россия понимала: если подобные вещи повторятся, то они столкнутся с последствиями, то цена будет слишком высокой», — подчеркнул британский министр.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил российскую спецслужбу ГРУ в организации громких кибератак последних лет. По его словам, эти атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Хант, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также взлома сети одной из британских телекомпаний.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что при поддержке британцев в апреле была предотвращена кибератака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из Нидерландов. Бейлевелд говорила, что среди целей россиян была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых нидерландские власти связывают с ГРУ. После заявления Амстердама, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права и институты, в том числе с помощью кибератак.