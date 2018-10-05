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Южная Корея запретила судам попавшей под санкции США компании из России заходить в порты

Власти Южной Кореи запретили судам приморской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом сообщил гендиректор компании Геннадий Кононенко, передает «Интерфакс».

«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход судам компании в порт», — сказал он, добавив, что причина этого — санкции США.

К берегам Южной Кореи подходит одно из судов «Гудзона» — «Богатырь» — и власти не дают разрешение на вход в порт, рассказал Кононенко.

Он подчеркнул также, что компания никогда не работала с КНДР, назвав внесение ее в санкционный список необоснованным. «Суда компании не были там никогда. Санкции в отношении нашей компании никаким образом не обоснованы. А корейцы на основании этих санкций в одностороннем порядке нас внесли в свой список», — заключил Кононенко.

21 августа компания «Гудзон» попала под санкции США. Американские власти подозревают ее — наряду с компанией Primorye Maritime Logistics Co Ltd. — в сотрудничестве с КНДР, в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили как американские власти, так и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».

На прошлой неделе Южная Корея задержала в порту судно «Севастополь». Оно прибыло в страну еще до введения санкций и встало на ремонт, а после ремонта должно было отправиться в рейс, рассказывал Кононенко. МИД России в связи с произошедшим вызвал южнокорейского посла и сделал ему представление. 2 октября стало известно, что власти Южной Кореи отменили ограничение на выход судна из порта.