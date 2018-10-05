Великобритания и Германия обсуждают новые санкции против России из-за кибератак
Власти Великобритании и Германии обсуждают новые санкции в отношении России после обвинений в кибератаках в адрес россиян. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее возможность введения новых санкций против России допускал британский министр иностранных дел Джереми Хант.
«Мы должны быть готовы предпринять действия самостоятельно или предпочтительнее совместно с нашими союзниками», — заявил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон. По словам пресс-секретаря немецкого канцлера Штеффена Зайберта, Берлин «практически точно» уверен, что российские спецслужбы ответственны за последние кибератаки.
Накануне, 4 октября, нидерландские власти рассказали о высылке в апреле четверых россиян за подготовку кибератак. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм заявил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у мужчин были дипломатические паспорта. Нидерландские спецслужбы полагают, что целью россиян была Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля они были задержаны, а затем высланы из страны.
В тот же день минюст США заявил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру».