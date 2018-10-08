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Кончаловский поддержал государственную альтернативу премии «Золотая маска»

Режиссер Андрей Кончаловский выступил за создание государственной театральной премии, которая могла бы стать альтернативой «Золотой маске». Слова режиссера приводит пресс-служба Минкультуры.

«Золотая маска» не является государственной премией, и мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе», – сказал Кончаловский. Он подчеркнул, что российский зритель «заслуживает поддержки театрального искусства».

«Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем в Москве, где больше полсотни театров», – резюмировал режиссёр.

Ранее стало известно о выходе Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски». Ведомство объяснило это тем, что фактически не влияет на принятие каких-либо решений относительно премии. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.