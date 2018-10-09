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Кремль прокомментировал драку с участием футболистов Мамаева и Кокорина

В Кремле обратили внимание на драку с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты», – сказал Песков. Он отметил, что благодаря свидетелям и видеозаписи произошедшего правоохранительные органы смогут выяснить все обстоятельства дела при соответствующем обращении потерпевших.

Об инциденте с участием Мамаева и Кокорина стало известно в понедельник. Telegram-канал Mash сообщил, что утром 8 октября футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже он же опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией.

Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были госпитализированы и обратились с заявлением в полицию. Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои». Газета «Московский комсомолец» сообщает, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя телеведущей «Первого канала».

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым из-за его участия в конфликте. По данным издания Sport24.ru, «Зенит» также планирует расторгнуть контракт с Кокориным. Сам клуб заявил во вторник, что ждет «правовой оценки соответствующих органов» и сейчас не считает «необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба». В то же время «с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд», говорится в заявлении.

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