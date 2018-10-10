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«Коммерсантъ» узнал о финансовых проблемах «Справедливой России»

«Справедливая Россия» испытывает финансовые проблемы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на членов партии. По данным газеты, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

В 2017 г. партия получила из федерального бюджета около 500 млн руб., что вдвое меньше, чем годом ранее, а объем пожертвований упал почти в десять раз — до 155 млн руб., приводит «Коммерсантъ» данные ЦИКа. На последнем заседании президиума центрального совета «Справедливой России» тему финансовых трудностей поднял лидер партии Сергей Миронов, «попросив убрать камеру из зала», говорит собеседник «Коммерсанта». По его словам, Миронов пообещал улучшить ситуацию, но конкретные планы выхода из ситуации он не озвучил.

Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что проблемы начались примерно в июне, прежде всего в региональных отделениях, которым резко сократили финансирование. «Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», – рассказал газете другой источник.

Никто из руководителей партии не стал комментировать «Коммерсанту» информацию о финансовых трудностях. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин заявил газете, что подобных проблем нет: «Я общаюсь с аппаратом, если бы подобное там происходило, я бы знал».

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