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Полиция задержала младшего брата Кокорина

Полиция установила еще троих участников инцидента, в котором участвовали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Среди этих троих есть младший брат Александра Кокорина, говорится в сообщении. Брат Кокорина задержан по подозрению в совершении преступления. МВД не уточняет его имя. Однако «Советский спорт» писал, что у Кокорина есть 19-летний брат Кирилл.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении людей 8 октября: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука — у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а также директора департамента в Минпромторге Дениса Пака — в столичном кафе. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин и Мамаев в настоящее время задержаны. Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство».

«Краснодар» объявил о планах разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.