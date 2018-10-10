Футболист Кокорин явился в полицию

Ранее московское управление полиции заявило, что если Александр Кокорин (на фото слева), а также футболист Павел Мамаев (справа), ставший фигурантом этого же дела, не явятся к следователю, они будут объявлены в федеральный розыск Артем Коротаев/ТАСС

Футболист Александр Кокорин, ставший фигурантом дела о хулиганстве, явился в полицию, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. «В настоящее время с ним работают следователи», — отмечается в сообщении.

Ранее московское управление полиции заявило, что если он, а также футболист Павел Мамаев, ставший фигурантом этого же дела, не явятся к следователю к 18:00, они будут объявлены в федеральный розыск. Мамаев пришел на допрос к назначенному времени, а Кокорин — нет, после чего МВД выпустило сообщение: «Решается вопрос об объявлении А. Кокорина в федеральный розыск». Как пояснил адвокат футболиста, он просил перенести допрос на 11 октября. «Так не делается, мы не успели», — отметил он.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что допрос Мамаева завершен и он задержан, передает агентство «Москва».

Мамаев и Кокорин подозреваются в избиении людей 8 октября: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука — у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а также директора департамента в Минпромторге Дениса Пака — в столичном кафе. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Против Мамаева и Кокорина по факту двух конфликтов сначала возбудили дело по ст. 116 Уголовного кодекса (побои). 10 октября ГУ МВД по Москве сообщило, что начало отдельное производство в отношении Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Их адвокат до этого сообщал, что они требуют переквалификации дела на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК — хулиганство по мотивам расовой ненависти.

9 октября произошедшее прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты». Другие чиновники осудили действия Мамаева и Кокорина: вице-премьер Ольга Голодец назвала их поведение «неспортивным», а руководитель Минпромторга Денис Мантуров — «нецивилизованным».

ФК «Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым. Клуб обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с заявлением о расторжении контракта. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.