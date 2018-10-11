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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве вице-президента ОАК

Басманный суд Москвы арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс». Герасимов заключен под стражу до 9 декабря.

Ранее был арестован генеральный директор компании «Вемина авиапрестиж» Виталий Романюк. Фигурантам предъявлены обвинения в хищении 174 млн руб. из бюджетных средств по ст. 159, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

«Коммерсантъ» 11 октября со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски также велись в домах бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

По версии следователей, СЛО «Россия» заключил контракт с ОАК на 394 млн руб. на установку интерьеров в три самолета Як-43, которые числятся за управделами президента. После получения контракта госкорпорация заключила новый контракт с «Вемина авиапрестижем» на 375 млн руб. ОАК перечислила компании 315 млн руб. в качестве аванса, на эти деньги банк предоставил банковскую гарантию. Следователи утверждают, что цена этого контракта была завышена на 174 млн руб.

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