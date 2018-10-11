Политика

Новости

Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии

Обращение избиркома Хакасии в Верховный суд республики для отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» избирательному процессу в регионе. Об этом заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

По ее словам, она была в отпуске и «с прискорбием» узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией».

Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», подчеркнула Памфилова и выразила надежду на то, что Верховный суд республики «не допустит столь негативного развития событий». ЦИК, в свою очередь, «внимательно проанализировав все затребованные документы, в ближайшие дни даст должную оценку произошедшему», заключила руководитель комиссии.

Ранее источник «Ведомостей» в избиркоме Хакасии сообщил, что прокуратура республики принесла в избирком региона представление о лишении регистрации Коновалова. По данным ведомства, в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. Избирательная комиссия Хакасии сообщила, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

После этого руководитель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке. «Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – подчеркнул Зюганов.

Коновалов во время первого тура губернаторских выборов в Хакасии набрал 44,8% голосов – больше, чем другие кандидаты. Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур, однако он уже дважды переносился из-за последовательного снятия двух кандидатов.