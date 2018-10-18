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Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

Россия готова применить ядерное оружие только в ответ, то есть если кто-то первым нанесет удар по ее территории, превентивный удар в российской военной концепции не предусмотрен, заявил президент Владимир Путин. «Наша концепция — это ответ на встречный удар», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

При этом Путин заявил, что россияне в случае ядерного удара по России попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут». «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.

Президент подчеркнул, что Москва готова будет применить ядерное оружие, только убедившись в том, что «кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России». Для этого у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение нескольких секунд фиксирует старт ракет в любом месте, а также определяет траекторию их полета, отметил Путин. Конечно, такое столкновение приведет к всемирной катастрофе, считает президент, но Россия не будет ее инициатором.

Президент утвердил новую редакцию военной доктрины в декабре 2014 г. Согласно документу Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

В документе также говорится, что ядерное оружие остается важным фактором предотвращения возникновения ядерных или других военных конфликтов с применением средств массового поражения.