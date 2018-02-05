США заподозрили Россию в готовности первой нанести ядерный удар

США опасаются первого удара Денис Абрамов / Ведомости

Министерство обороны США опубликовало в пятницу «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review) – подготовленный по указанию президента Дональда Трампа программный документ, описывающий направления развития ядерных вооружений США и стратегии их применения. Предыдущий обзор был опубликован еще в 2010 г. при президенте Бараке Обаме. В новом документе акцент сделан на необходимости модернизации стратегических ядерных сил (СЯС) в связи с тем, что большая часть существующего арсенала была развернута в 1980–1990-е гг. и ранее. Так, в обзоре упоминаются работы по строительству не менее 12 новых атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia, развертывание начиная с 2029 г. новых межконтинентальных баллистических ракет, разработка нового стратегического бомбардировщика В-21. Также речь идет о необходимости разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками для бомбардировщиков и подводных лодок, модернизации системы управления СЯС и поддержании инфраструктуры по производству самих ядерных боезарядов.

К оригиналу обзора приложен его краткий перевод на русский, французский, корейский, китайский и японский языки. В российском варианте, в частности, подчеркивается, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами». Но Вашингтон озабочен тем, что Москва все в большей степени полагается на ядерное оружие и считает, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить определенные преимущества перед США и их союзниками. Эта уверенность, по мнению авторов обзора, «отчасти основана на представлении Москвы о том, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта». «Недавние заявления России (конкретные цитаты в тексте не приводятся. – «Ведомости») относительно этой формирующейся доктрины <...> можно расценить как снижение Москвой ядерного порога, переступив который, можно первыми применить ядерное оружие <...> Заставить Россию отказаться от таких иллюзий – стратегическая задача первостепенной важности», – говорится в обзоре. Там также отмечается нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности и ее нежелание вести переговоры о продлении договора СНВ после 2021 г. на пять лет, хотя такая возможность допускается.

Обзор вызвал резкую критику со стороны МИД России, где его назвали конфронтационным. В своем заявлении МИД напомнил, что российская военная доктрина ограничивает возможность использования ядерного оружия «двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями»: в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения и в ответ на неядерное нападение, «когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства». Минобороны Китая тоже заявило об искажении авторами документа китайской ядерной стратегии.

По словам редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, пассаж о нарастающей готовности России первой использовать ядерное оружие малой мощности отражает распространенное в США мнение о том, что Москва якобы приняла стратегию «эскалации для деэскалации», т. е. ограниченного ядерного удара в момент, когда она начнет проигрывать конвенциональный конфликт с США и НАТО, имеющими очевидное военное превосходство. Однако вряд ли это мнение соответствует действительности, считает эксперт: реальная российская стратегия скорее движется в направлении американской концепции «массированного ядерного возмездия» 1950-х гг., когда США таким образом сдерживали страны советского блока, имевшие превосходство в обычных вооружениях.