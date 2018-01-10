Политика

Новости

Guardian узнала о разработке США новой ядерной боеголовки для сдерживания России

США намерены ослабить действующие ограничения на применение ядерного оружия, и работают над созданием новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для противодействия России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

Новыми боеголовками предполагается оснастить ракеты подводного базирования Trident D5. Цель Вашингтона – удержать Россию от использования ядерного оружия в случае конфликтов в Восточной Европе. Вулфстал ссылается на последний черновик ядерной стратегии США. Финальный документ, как ожидается, будет представлен в конце января, впервые за последние 8 лет. Вулфстал отмечает, что первоначальные варианты были еще более жесткими, но и последняя версия «все еще плоха».

Цель авторов стратегии, по словам Вулфстала, «послать четкое сдерживающее сообщение России, Северной Корее и Китаю, изложенное умеренным, но сильным языком. В нем говорится, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к существенным последствиям».

В готовящейся доктрине могут появиться и новые основания, позволяющие США использовать свой ядерный потенциал. Вашингтон закрепит за собой право подобного ответа на неядерную атаку, следствием которой станут массовые жертвы или объектом которой станет критическая инфраструктура или ядерное командование.

В новой стратегии нацбезопасности США, представленной в конце 2017 г., главными угрозами названы Россия и Китай, которые оспаривают геополитические преимущества Соединенных Штатов и пытаются изменить международный порядок в свою пользу.