Политика

Новости

В Швейцарии открыли уголовное дело против подозреваемых в шпионаже россиян

Федеральный совет Швейцарии — правительство страны — дало согласие на то, чтобы против двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже, было открыто уголовное дело. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTS со ссылкой на швейцарское министерство юстиции и полиции.

Как поясняет RTS, для того, чтобы в стране было заведеное подобное дело, необходимо согласие правительства. Запрос был отправлен в марте судом.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц. По данным издания, двух россиян задержали в Гааге, а потом отпустили. Эксперты института проводили, в частности, исследования вещества, при помощи которого были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже этих же двоих россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное допинговое агентство (WADA) для получения данных, связанных с расследованием применения допинга в России.

После публикации Tages Anzeiger Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. МИД России назвал бездоказательным и неприемлемым заявления Швейцарии, обвинив ее в в нагнетании «»шпионской» истерии». 18 сентября российское ведомство провело беседу с послами Швейцарии и Нидерландов в Москве.

Издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в нидерландских правоохранительных органах сообщила, что Александр Боширов и Руслан Петров, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении Скрипалей, ранее были арестованы в Нидерландах. Один из источников сказал, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты считают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger.