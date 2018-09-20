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The Insider связал Петрова и Боширова с делом о шпионаже в Швейцарии

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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года, ранее были арестованы в Нидерландах, сообщает издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в правоохранительных органах этой страны.

Один из источников утверждает, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты полагают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger. В середине сентября издание сообщило, что два российских агента были задержаны в связи с попыткой вести наблюдение за лабораторией Spiez в Швейцарии, которая изучает ядерное, химическое и биологическое оружие и помогала расследовать отравление Скрипалей, а также химические атаки в Сирии. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Кроме того, правоохранительные органы считают, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA обвиняло во взломе хакерскую группу Fancy Bear, которую американские спецслужбы связывают с ГРУ).

Арест подразумевает депортацию из страны, и маловероятно, что арестованные могли бы воспользоваться шенгенской визой, указывают авторы. Последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. Если Петров и Боширов действительно были арестованы, то это произошло именно в ходе данной поездки, отмечают авторы. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории, считают журналисты: это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со взломщиками.

The Insider также отмечает, что Петров был в Нидерландах в 2016 г. в дни референдума об ассоциации с Украиной, когда от лица «украинских беженцев» группа россиян вела кампанию против ассоциации.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. На основании полученных данных журналисты пришли к выводу о его принадлежности к спецслужбам. Также расследователи выяснили, что загранпаспорта Петрова и Боширова отличаются только последней цифрой. По их данным, в досье на Петрова и Боширова стоит пометка «с. с.», что означает «совершенно секретно», печать «сведений не давать» и телефонный номер, относящийся к комплексу зданий Минобороны, где располагается ГРУ. Журналисты также пришли к выводу, что в номерах паспортов Петрова и Боширова есть схожесть с паспортными данными раскрытого сотрудника ГРУ. Таким образом, заключают авторы, сотрудники ГРУ могут получать паспорта особой серии.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Москва разделила департамент спорта и туризма

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Москва выделила комитет по туризму Москвы из департамента спорта и туризма, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте. «Переименовать департамент спорта и туризма города Москвы в департамент спорта города Москвы», — говорится в документе.

Накануне Собянин после вступления в должность мэра назначил новое правительство Москвы. Заммэра по вопросам региональной безопасности и информполитики Александр Горбенко, в подчинении у которого находится департамент спорта и туризма, сохранил свой пост. Департамент с 2016 г. возглавляет Николай Гуляев, бывший тренер сборной России по конькобежному спорту.

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Политика
Новости

Израиль передал России данные о сбитом в Сирии Ил-20

Ведомости
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Израильские военные, как и обещала Армия обороны Израиля (IDF), передали России данные о сбитом над Сирией российском самолете-разведчике Ил-20. «Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью», — говорится в сообщении израильской армии.

Приехавшие в Москву израильские военные также представили Москве итоги расследования инцидента, проведенного IDF, и данные об активности Ирана в Сирии. «Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации «Хезболла», — сообщила израильская армия.

В четверг в Москву в сопровождении представительной военной делегации прибыл командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Норкиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Сегодня Минобороны рассказало, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой - чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. »Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой - чужой» — попросту дилетантские фантазии» — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Бизнес
Новости

Авиакомпании Etihad и Emirates опровергли информацию о слиянии

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Два крупнейших авиаперевозчика Ближнего Востока — эмиратские авиакомпании Emirates (Дубай) и Etihad (Абу-Даби) — опровергли информацию о слиянии в крупнейшую авиакомпанию мира, пишет Reuters. «Эти слухи не имеют под собой почвы», — говорится в заявлениях компаний.

О том, что Emirates намерена поглотить Etihad, в четверг написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Объединенная компания превзошла бы по капитализации крупнейшую сейчас авиакомпанию American Airlines ($19,2 млрд).

Агентство указывало, что сделка находится на предварительной стадии и в любом случае требует одобрения обеих правящих династий. Компании конкурируют за транзитных пассажиров на рынке авиаперевозок Ближнего Востока, причем меньшая по размеру Etihad в последнее время была убыточной. Продажа актива позволила бы Абу-Даби ускорить реструктуризацию госсектора в условиях снизившихся цен на нефть, указывало Bloomberg.

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Финансы
Новости

ЦБ опроверг слова Силуанова о возможном возврате к закупкам валюты в этом году

Ведомости
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Центробанк не намерен возобновлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца года, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений. Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», – ответила Юдаева (цитаты по «Интерфаксу») на просьбу прокомментировать слова первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова о возможности вернуться к закупкам в 2018 г. в случае укрепления рубля.

«Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – подчеркнула Юдаева.

«Другое дело – то, как мы будем вести себя в начале следующего года, вообще в следующем году, это открытый вопрос. Там может быть прежде всего возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», – пояснила Юдаева.

ЦБ приостановил закупки валюты на бирже с 23 августа из-за падения курса рубля и рыночной волатильности. Изначально это планировалось сделать до конца сентября, однако в прошлую пятницу параллельно с повышением ключевой ставки регулятор объявил об отказе от интервенций до конца года.

В четверг рубль продолжил укрепляться к доллару и евро и отыграл почти половину последнего падения. В связи с этим Силуанов заявил, что «если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, т. е. курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу (о возобновлении закупок. – "Ведомости")». При этом министр подчеркнул, что решения в этой сфере относятся к компетенции ЦБ. «Я думаю, что вместе мы какие-то консультации можем провести, но последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства России валюты – это компетенция Банка России», – указал Силуанов.

После того как ЦБ приостановил закупки валюты на бирже, Минфин продолжил приобретать ее напрямую у регулятора. ЦБ сообщал, что решение об отложенных в 2018 г. закупках валюты на рынке будет приниматься после возобновления регулярных закупок. Отложенные покупки могут быть проведены в течение 2019 г. и последующих лет.

Политика
Новости

Трамп подписал указ о контроле за санкциями против России

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, детализирующий уже введенные санкции США против России. Новых санкций он не водит, но уточняет порядок и полномочия властей США при применении существующих ограничений. Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), «Акт о поддержке свободы на Украине» (UFSA) и других.

В частности, президент делегирует министру финансов США и госсекретарю США полномочия по имплементации санкций. В том числе госсекретарь и министр финансов получают право расширять список людей, к которым применяются персональные санкции.

Подписанный Трампом указ обеспечивает дальнейшую имплементацию санкций, предоставляя дополнительные полномочия министру финансов, а правительству США — возможность контроля за санкциями, говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома. «Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список», — говорится в документе.

«Гарантированное применение» положений CAATSA против России было одним из требований к администрации Трампа со стороны сенаторов, разработавших законопроект о дальнейшем ужесточении антироссийских санкций.

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Политика
Новости

Макрон назвал неприемлемыми предложения Лондона по Brexit в их нынешнем виде

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложения Лондона в их нынешнем виде неприемлемыми, передает France 24. «Предложения, сделанные в их нынешнем виде, не являются приемлемыми, особенно в том, что касается экономической сферы», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге. По его словам, предложения Лондона не учитывают в должной степени целостности единого рынка.

По его словам, сейчас «настал момент истины» для решения вопросов, связанных с выходом Великобритании из ЕС. Макрон сказал, что ждет от британской стороны новых предложений в октябре. Президент Франции призвал страны - члены ЕС к единству в вопросе Brexit. Он напомнил о необходимости защищать интересы ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила распространить будущую зону свободной торговли между ЕС и Великобританией только на товары, исключив услуги. Она также высказалась против установления таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией.

В среду, 19 сентября, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что переговоры о Brexit переходят в финальный этап. По его словам, необходимо проработать еще несколько вопросов. О каких именно вопросах идет речь, он не сказал.

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Бизнес
Новости

«Павлик» рефинансировал долги в Газпромбанке

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Газпромбанк и золотодобывающая «дочка» инвесткомпании «Арлан» АО «Павлик» заключили соглашение о рефинансировании займов предприятия на общую сумму более $750 млн, говорится в сообщении банка.

Сотрудничество с банком позволит компании поэтапно снижать долговую нагрузку и реализовать проекты по увеличению перерабатывающих мощностей и добыче драгоценных металлов и выйти на лидирующие позиции в отрасли, отметил первый вице-президент – начальник департамента операций на товарных рынках Газпромбанка Юрий Черный.

Золоторудная компания «Павлик» занимается разработкой одноименного месторождения в Магаданской области. В 2011 г. «ВЭБ-лизинг» прокредитовал строительство предприятия на сумму около $500 млн, а затем рефинансировал долг в «Газпромбанке» под залог требований к золотодобытчику.

По данным гендиректора «Павлика» Сергея Терентьева, компания сегодня добывает 6,8 т золота в год и по итогам первого полугодия 2018 г. заняла седьмое место среди крупнейших золотодобытчиков страны. Руководитель компании сообщил, что в ближайшее время «Павлик» намерен увеличить производственные мощности на Дальнем Востоке в два раза. В интервью Reuters Терентьев говорил, что «Павлик» планирует привлечь до $200 млн для удвоения добычи.

Бизнес
Новости

Швейцарская Sulzer заработала на санкциях против «Реновы»

Ведомости
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Швейцарская корпорация Sulzer получила прибыль в результате вынужденной сделки по выкупу части своих акций у «Реновы» из-за введения санкций минфином США. На момент введения ограничений в отношении российской компании и ее владельца Виктора Вексельберга Sulzer выглядела главным пострадавшим среди зарубежных компаний, пишет Reuters.

После введения санкций 6 апреля против «Реновы» под ограничения автоматически попала и Sulzer, пакет акций которой в размере 63,4% принадлежал российской компании. Sulzer 8 апреля подписала обязывающее соглашение о выкупе у группы Вексельберга 5 млн своих акций (14,6%). Получив от управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разрешение, Sulzer закрыла сделку с «Реновой». В результате сделки «Ренова» стала владеть пакетом акций Sulzer в размере 48,83%, а Sulzer вышла из-под санкций. Акции были предъявлены к выкупу по цене 109,13 франка за бумагу, Sulzer заплатила за них около 14,6 млн франков ($15,2 млн).

На этой неделе Sulzer разместила казначейский пакет на рынке, исходя из цены 112 франков за акцию. Был продан весь приобретенный у «Реновы» пакет в размере 5 млн акций. Компания получила за него около 15 млн франков ($15,6 млн).

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Экономика
Новости

Верховный суд отменил лишение налоговых льгот из-за опоздания с подачей декларации

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Верховный суд (ВС) России отменил акты нижестоящих инстанций, которые сочли правомерным лишение налогоплательщика льгот из-за нарушения срока предоставления сведений. Спор направлен на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассматривала налоговое дело ООО «Медицинский центр "Сибирское здоровье", имеющего право на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Декларацию по налогу за прибыль за 2015 г. и документы для обоснования льготной налоговой ставки «Сибирское здоровье» должно было подать до 28 марта 2016 г., но опоздало на неделю. После этого компания подавала уточненные декларации, но налоговики после их камеральной проверки решили привлечь компанию к ответственности за налоговое правонарушение. «Сибирское здоровье» обязали доплатить в бюджет 8,69 млн руб., включая пени и штраф.

«Сибирское здоровье» обжаловало это решение, но суды трех инстанций согласились с налоговиками. Они сочли, что налогоплательщик потерял право на льготное налогообложение, так как не подал необходимые сведения в срок, и должен заплатить налог на прибыль по ставке 20%. После этого медцентр пожаловался на их решения в экономколлегию ВС.

ВС основывает свое решение на пункте 1 статьи 81 Налогового кодекса (НК) («Внесение изменений в налоговую декларацию») и пункте 5 постановления пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) № 57 от 30 июля 2013 г.

В НК говорится, что уточненная налоговая декларация, представленная после установленной даты, не считается поданной с нарушением срока. В постановлении пленума ВАС отмечается, что налогоплательщик может использовать право на налоговую льготу путем подачи уточненной налоговой декларации. Из этого ВС делает вывод, что сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о праве на льготную ставку не является основанием для лишения налоговой льготы.

Помимо этого ВС указал, что аннулирование льготы за неподачу документов вовремя влечет обязанность применить налоговую ставку 20% и «приобретает характер штрафной санкции за нарушение срока представления сведений». Это противоречит и закону, и принципу соразмерности и справедливости мер налоговой ответственности, говорится в документе.

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Политика
Новости

Матвиенко рассказала о зреющем решении России выйти из Совета Европы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня рассказала, что у России «созревает» решение о выходе из Совета Европы.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

По оценке Матвиенко, это вынужденный выбор: Россия несколько лет безрезультатно ведет переговоры со структурами Совета Европы о восстановлении в правах российской делегации в ПАСЕ. «Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно», — заявила председатель Совфеда.

Поскольку Россия отказывается исполнять ряд принципиальных решений ЕСПЧ, в том числе по Крыму, ее делегация в ПАСЕ лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до безусловного восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

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Экономика
Новости

Силуанов назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости
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Правительство не видит рисков превышения собственного прогноза по инфляции на 2019 г. и не считает нужным корректировать его в соответствии с более пессимистичными ожиданиями Центробанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Прогноз ЦБ [по инфляции на 2019 г.], на наш взгляд, представляется завышенным», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

Силуанов отметил, что правительство и ЦБ и ранее расходились по отдельным параметрам макропрогноза. «Но в целом прогнозы правительства, в том числе и по инфляции, были более близкими к факту», – заверил Силуанов.

Первый вице-премьер констатировал, что повышение НДС с января 2019 г. «приведет к некоему увеличению динамики инфляции [в начале года]». «Но оснований говорить об увеличении более высоком по сравнению с прогнозными темпами, учитываемыми в прогнозе правительства темпов инфляции, мы не видим», – заключил он.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает повышение инфляции с 3,4% в 2018 г. до 4,3% в 2019 г., ее снижение до 3,8% в 2020 г. и дальнейшую стабилизацию на уровне около 4% в следующие годы. И Минэкономразвития, и ЦБ ожидают пик инфляции в первой половине 2019 г.

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