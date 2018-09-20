The Insider связал Петрова и Боширова с делом о шпионаже в Швейцарии
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года, ранее были арестованы в Нидерландах, сообщает издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в правоохранительных органах этой страны.
Один из источников утверждает, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты полагают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger. В середине сентября издание сообщило, что два российских агента были задержаны в связи с попыткой вести наблюдение за лабораторией Spiez в Швейцарии, которая изучает ядерное, химическое и биологическое оружие и помогала расследовать отравление Скрипалей, а также химические атаки в Сирии. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Кроме того, правоохранительные органы считают, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA обвиняло во взломе хакерскую группу Fancy Bear, которую американские спецслужбы связывают с ГРУ).
Арест подразумевает депортацию из страны, и маловероятно, что арестованные могли бы воспользоваться шенгенской визой, указывают авторы. Последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. Если Петров и Боширов действительно были арестованы, то это произошло именно в ходе данной поездки, отмечают авторы. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории, считают журналисты: это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со взломщиками.
The Insider также отмечает, что Петров был в Нидерландах в 2016 г. в дни референдума об ассоциации с Украиной, когда от лица «украинских беженцев» группа россиян вела кампанию против ассоциации.
Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. На основании полученных данных журналисты пришли к выводу о его принадлежности к спецслужбам. Также расследователи выяснили, что загранпаспорта Петрова и Боширова отличаются только последней цифрой. По их данным, в досье на Петрова и Боширова стоит пометка «с. с.», что означает «совершенно секретно», печать «сведений не давать» и телефонный номер, относящийся к комплексу зданий Минобороны, где располагается ГРУ. Журналисты также пришли к выводу, что в номерах паспортов Петрова и Боширова есть схожесть с паспортными данными раскрытого сотрудника ГРУ. Таким образом, заключают авторы, сотрудники ГРУ могут получать паспорта особой серии.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.