Адвокат экс-главы Серпуховского района сообщил о покушении на него в «Лефортово»

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На содержащегося в СИЗО «Лефортово» бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напал сокамерник, сообщил адвокат Андрей Гривцов. «Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Сосед кричал, что убьет Шестуна и размахивал заостренной ложкой», – сказал Гривцов (цитаты по ТАСС).
Гривцов рассказал, что «со слов Шестуна, конфликт инициирован администрацией СИЗО якобы за активную защиту по уголовному делу». «Шестун считает, что его сосед получил указание от администрации СИЗО будить его по ночам, а когда он попросил сокамерника этого не делать, то возник конфликт с угрозами жизни».
Информацию о нападении на Шестуна подтвердила «Новой газете» супруга экс-чиновника Юлия Шестун. «Прошу считать данное сообщение официальным заявлением в правоохранительные органы, так как расцениваю произошедшее не иначе, как попыткой убийства мужа», – сказала Шестун. По ее словам, после инцидента сотрудники «Лефортово» вывели напавшего, чтобы «успокоить», а потом завели обратно в камеру, при этом сокамерник продолжил угрожать Шестуну.
Жена экс-чиновника добавила, что неоднократно обращалась к руководству изолятора с просьбой перевести супруга в другую камеру, а также писала жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний. Шестун находится в одной камере с гражданином Узбекистана, который проходит по делу о терроризме. Об опасениях за свою жизнь Шестун заявлял во время заседания накануне нападения. Он также считает, что его сокамерника «просто натравили на него».
Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие уточнило квалификацию преступлений. Теперь Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы. Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным. Среди заказчиков он называл губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.
Политика
Новости
Генпрокуратура займется поиском иностранных счетов российских чиновников
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями для взаимодействия с профильными органами других государств при проверке чиновников на соблюдение ограничений и запретов в области борьбы с коррупцией. Речь также идет о категории лиц, которой запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В случае, если такую информацию невозможно получить напрямую, Генпрокуратура вправе направить соотвествующий запрос через Центральный банк, который, в свою очередь, связывается с иностранным регулятором и запрашивает необходимую информацию.
Формально координация действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и сейчас является одной из функций прокуратуры. Она также отвечает за контроль над соответствием расходов чиновников их доходам. Но, согласно действующему законодательству, запрашивать соответствующую информацию в иностранных банках и других организациях может любое государственное ведомство. В реальности, там не очень хорошо представляют, как это должно происходить, говорил ранее «Ведомостям» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Если такие запросы пойдут через Генпрокуратуру, она определит порядок их направления и будет оценивать объективность.
Соответствующие предложения Генпрокуратура подготовила еще два года назад, следует из отчета генпрокурора Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в 2016 г. Именно отсутствием механизма получения необходимых сведений тогда объясняли небольшое число нарушений, выявленных в этой сфере. «Вскрытые факты нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами носят единичный характер. Всего за 2016 г. выявлено 12 таких нарушений», — говорилось в докладе.
Президентские поправки вступят в силу через полгода с момента принятия, следует из текста законопроекта. За это время надзорное ведомство должно подготовить набор необходимых подзаконных актов — в частности, определить порядок взаимодействия с Центробанком.
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Четыре из десяти мест в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира по версии журнала Forbes заняли исполнители главных ролей в комедийном сериале CBS «Теория большого взрыва». Больше всех за год заработал Джим Парсонс ($26,5 млн до вычета налогов). Он занимает первое место четвертый год подряд.
Его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр заняли второе, третье и четвертое места. Доходы Галэки за год оцениваются в $25 млн, Хелберг и Найяр, по данным Forbes, заработали по $23,5 млн.
Пятерку самых высокооплачиваемых актеров замыкает Марк Хэрмон, исполнивший главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS). Его годовой доход составил $19 млн. Как отмечает Forbes, доходы актеров из первой пятерки упали по сравнению с прошлым годом. В общей сложности десятка самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира в этом году заработала $181 млн по сравнению с $185 млн в прошлом году.
В рейтинг Forbes также вошли четыре актера из сериала «Американская семейка» (Modern Family) —Эд О’Нил (доход —$14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн), Тай Бурелл ($12 млн). Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актеров исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, заработавший за год $11 млн. Он является новичком в списке. Линкольн и Найяр — британцы, все остальные актеры из списка — американцы.
При оценке журнал брал данные о доходах актеров за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. и сравнивал их с доходами за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли. Приведенные цифры — это доходы до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам.
Forbes назвал самых переоцененных актеров
Universal Pictures
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. Его возглавил Марк Уолберг, который приносил создателям фильмов $4,4 на каждый выплаченный ему $1 гонорара. При этом Уолберг по итогам года стал самым высокооплачиваемым актером: за год он заработал $68 млн
1/5
Warner Bros. Ent.
Второе место у Кристиана Бэйла: его фильмы заработали около $6,7 на каждый $1 гонорара. В 2015 и 2016 гг. самым переоцененным актером журнал называл Джонни Деппа
2/5
Columbia Pictures
Результат Ченнинга Татума - $7,6 сборов с $1 гонорара, это третье место в рейтинге переоцененности. При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, вышедших в прокат до 1 июня 2017 г. Работа в анимационных фильмах, а также лентах, вышедших в ограниченный прокат (менее чем на 2000 экранов), не учитывается
3/5
Sony Pictures
Четвертое место у двукратного обладателя «Оскара» Дензела Вашингтона. Каждый доллар, заплаченный актеру, принес продюсерам $10,4. На такой результат повлиял провал фильмов «Ограды» и «Великолепная семерка», уточняет Forbes
4/5
Columbia Pictures
На пятом месте (с результатом $11,5 на выплаченный доллар) оказался Брэд Питт, обычно попадающий в рейтинги самых прибыльных звезд. Изменение статуса Питта составители рейтинга объясняют тем, что у актера давно не выходило кассовых лент
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Система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях. Об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.
«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – сказал Садовников (цитаты по Reuters). ФСБ опасается, что британская OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России и сделает их зависимыми от своей системы связи, отметил Садовников. По его словам, внедрение таких иностранных систем делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах.
По мнению представителя ФСБ, организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России». Другие спутниковые сети, например Iridium, не получили такого широкого применения, на которое рассчитывает OneWeb, и поэтому не рассматриваются как потенциальная угроза, считает он.
Запуски своих спутников OneWeb заказывала у «Роскосмоса», для этого должны были использоваться ракеты «Протон», цитировало «РИА Новости» бывшего руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова. Еще раньше OneWeb заказала у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками. Первый запуск планировался на конец 2017 г., но его несколько раз сдвигали.
В июне 2017 г. OneWeb договорилась со спутниковой системой «Гонец», которая входит в «Роскосмос», создать совместное предприятие ООО «Уанвеб». OneWeb получила в предприятии 60%, российская компания – 40%. Оно подало заявку на выделение полос радиочастот для российского сегмента спутниковой сети. Как сообщали «Ведомости», Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может рассмотреть вопрос о выделении частот в начале ноября. Два источника в ФСБ и Минсвязи сказали Reuters, что «Гонец» намерен увеличить долю и стать мажоритарным акционером в совместном предприятии с OneWeb. Как следует из документов спутниковой системы, «Гонец» планирует нарастить долю до 51%.
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Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва обеспокоена действиями Вашингтона, которые могут привести к гонке вооружений.
Путин напомнил, что ранее был «ликвидирован договор по ограничению систем ПРО» (противовоздушной обороны), теперь речь идет о выходе из РСМД, а также «непонятна судьба договора об СНВ-III» (об ограничении стратегических наступательных вооружений). «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной», — предупредил президент.
Решение о выходе из договора о РСМД Вашингтон, вероятно, принял уже давно, добавил Путин. Он обратил внимание на то, что конгресс США уже включил в бюджет расходы на проведение исследовательских работ над ракетами средней и меньшей дальности, а значит, решение было принято задолго до того, как о нем было объявлено.
Если США выйдут из договора о РСМД, непонятно, что они будут делать с вновь появившимися ракетами, добавил Путин. «Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — заявил президент. При этом, по его словам, европейские страны, которые согласятся на размещение американских ракет, должны понимать, что тем самым они поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.
В начале недели Москву посетил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он обсудил договор о РСМД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с Путиным. Стороны договорились, что очередная личная встреча Путина с Трампом состоится 11 ноября в Париже.
Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.
Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он заменил договор СНВ-I, который был подписан в 1991 г. лидерами СССР и США. Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По условиям он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Убийство журналиста Джамаля Хашкоджи в саудовском посольстве в Турции является «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания», заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (цитаты по CBS) на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
Кронпринц отметил, что это преступление было «действительно болезненным» для всех саудовцев, как и для всего мира. По его словам, «эта болезненная вещь используется, чтобы вбить клин между Саудовской Аравией и Турцией», однако этого не удастся сделать.
Ранее стало известно, что Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном расследовании произошедшего. Наследный принц в ходе конференции подчеркнул, что саудовские власти проводят все необходимые юридические действия в сотрудничестве с турецкими властями для поиска виновных. Газета Daily Sabah сообщила, что саудовские власти разрешили турецкой полиции осмотреть колодец на территории консульства в Стамбуле, где погиб Хашкоджи.
Кронпринц впервые публично прокомментировал убийство Хашкоджи. Ранее он и его отец король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд встретились с родственниками покойного и выразили им свои соболезнования, а перед этим связались с сыном Хашкоджи по телефону.
В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашкоджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки. 2 октября Хашкоджи, как гражданин Саудовской Аравии, пришел в консульство за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи.
Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.
Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в газете The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.
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На дорогах Москвы наблюдаются сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации пробки достигли максимальной отметки в десять баллов.
Затруднено движение в центре города – на Тверской улице, Новом Арбате, Большой Лубянке, Большой Якиманке, Крымском валу, Житной улице, Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережным. Также загружены Третье транспортное и Садовое кольца.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация улучшится только к девяти часам вечера, когда пробки будут около шести баллов.
По данным сервиса, в городе отмечается большое количество ДТП. На некоторых центральных улицах столицы скорость автомобилей не превышает 5 км/ч.
Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог
Reed Saxon / AP
Американская исследовательская компания Inrix, занимающаяся изучением проблем организации движения, составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. Первое место в рейтинге занял американский город Лос-Анджелес. Его жители в среднем проводят в пробках ежегодно около 102 часов
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва заняла второе место в топ-10 городов с самыми большими автомобильными пробками в мире. Москвичи в среднем каждый год проводят в пробках 91 час. По данным аналогичного исследования нидерландской TomTom, составляющей рейтинг загруженности дорог по данным 390 городов мира, столица России в 2016 г. занимала 13-е место, а московские водители проводили в пробках 189 лишних часов в год
2/10
Zoran Milich / Reuters
На третьем месте рейтинга Inrix - Нью-Йорк. Его жители также проводят в автомобильных пробках в среднем ежегодно 91 час (49-е место, 129 часов у TomTom). Самым перегруженным транспортом городом мира нидерландская компания считает Мехико (227 часов), Лос-Анджелес на 12-м месте, 170 часов задержек в год
3/10
Fotoarena / Zuma / TASS
Жители бразильского Сан-Паулу ежегодно проводят в пробках в среднем 86 часов (4-е место в рейтинге Inrix, 71-е место и 108 часов, по данным TomTom)
4/10
Eric Risberg / AP
Сан-Франциско расположился на пятой строчке рейтинга. Жители этого города в среднем ежегодно проводят в пробке 79 часов (30-е место, 150 часов согласно TomTom)
5/10
Fernando Vergara / AP
Жители колумбийской столицы Боготы в среднем ежегодно проводят в автомобильных пробках 75 часов (шестое место рейтинга Inrix, нет в рейтинге TomTom)
6/10
SEE LI / Newzulu / TASS
Лондонцы каждый год в среднем проводят в автомобильных пробках 74 часа. Столица Великобритании находится по данному показателю на 7-м месте рейтинга городов с самыми загруженными дорогами в мире (25-е место, 152 часа у TomTom)
7/10
David Goldman / AP
Американский город Атланта находится на восьмом месте рейтинга. Его жители ежегодно в среднем проводят в автомобильных пробках 70 часов (104-е место, 129 часов по TomTom)
8/10
Charles Platiau / Reuters
Париж на девятом месте рейтинга. Парижане в среднем ежегодно проводят в пробках 69 часов (35-е место, 154 часа у TomTom)
9/10
Lynne Sladky / AP
Замыкает топ-10 американский город Майами. Его жители в среднем каждый год проводят в пробках 64 часа (75-е место, 132 часа у TomTom)
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Замедление динамики роста ВВП до 1,3% в III квартале 2018 г. произошло из-за спада в сельском хозяйстве. Об этом говорится в комментарии министра экономического развития Максима Орешкина, который распространила пресс-служба Минэкономразвития.
«Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП. По III кварталу это минус 0,5 п. п., то есть без учета сельского хозяйства ВВП по III кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По 9 месяцам эти цифры, соответственно, [составили бы в этом случае] не 1,6, а те же 1,8%», – сказал Орешкин.
По оценкам Минэкономразвития, в сентябре и августе ВВП рос в годовом выражении на 1,1%. При этом в III квартале рост ВВП замедлился до 1,3% после 1,9% во втором. В целом за первые 9 месяцев экономика выросла на 1,6% год к году.
Основной позитивный вклад в рост ВВП в сентябре внесли промышленность (0,6 п. п.), транспорт (0,2 п. п.) и финансовые услуги (0,3 п. п.). Спад в сельском хозяйстве в сентябре уменьшился до 6% после 11,3% в августе. На годовую динамику сельского хозяйства оказал негативное влияние эффект высокой базы августа-сентября прошлого года.
По итогам 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,8%. В 2017 г. российская экономика увеличилась на 1,55%.
Что показали на главном аграрном форуме России «Золотая осень»
Евгений Разумный / Ведомости
На ВДНХ проходит 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором выступает Министерство сельского хозяйства
1/19
Евгений Разумный / Ведомости
В выставке участвуют представители более 60 регионов и 15 зарубежных стран. 47 субъектов России презентуют крупные инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, проекты развития сельских территорий и кооперации, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности
2/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
3/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
4/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
5/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
6/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
7/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
8/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
9/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
10/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
11/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
12/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
13/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
14/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
15/19
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
16/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
17/19
Евгений Разумный / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
18/19
Екатерина Дербилова / Ведомости
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
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В городе Туапсе и сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края в среду днем введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское. Я дал поручение моему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб для отслеживания ситуации в Туапсинском районе и ежечасно докладывать мне обстановку в муниципалитете», — сказал губернатор. Вывезенные жители размещаются в эвакуационных пунктах. По словам Кондратьева, обстановка в районе в целом стабильная, все системы оповещения сработали заблаговременно.
В соцсетях появились многочисленные видео затопленных ливнем улиц Туапсе — вода затопила первые этажи домов и припаркованные на улице автомобили. «В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле», - написал Кондратьев в официальном Twitter.
Региональное управление МЧС России сообщило, что сегодня за 6 часов в Туапсинском районе выпало 116 мм осадков, принесенных активным циклоном. В зоне частичного затопления сам город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, участки автомобильных трасс и ряд сельских населенных пунктов. Разрушен мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. В зоне возможного затопления — 315 домовладений с населением 950 человек, 57 социально значимых объектов. «Предварительно, погибших и пострадавших нет. Организована работа по уточнению оперативной обстановки в зоне затопления», — отмечается в сообщении МЧС.
Краснодарский Гидрометцентр сообщил, что менее чем за сутки сильнейший ливень в районе Туапсе принес больше месячной нормы осадков. Метеорологи ожидают новых дождей к вечеру среды в тех же районах.
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Здание Time Warner в нью-йоркском районе Манхэттен, в котором располагается редакция телеканала CNN, было эвакуировано в среду утром после обнаружения подозрительного пакета в почтовом ящике редакции, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.
На данный момент неизвестно, насколько схож обнаруженный пакет с подозрительными посылками, которые были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме, а также бывшему президенту Биллу Клинтону и его супруге Хиллари Клинтон, отмечает агентство.
Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, среди почты Клинтонов в их доме в пригороде Нью-Йорка было обнаружено взрывное устройство. Предполагаемое взрывное устройство также было отправлено Обаме, передавал телеканал CNBC.
В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование. Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.
По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.
Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.
Бизнес
Новости
Путин рассказал об идее создания российско-итальянской инвестплатформы
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Президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих итальянских предприятий сообщил о проработке инициативы по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы.
«Большую работу по привлечению иностранных капиталов ведет Российский фонд прямых инвестиций. Сегодня РФПИ подпишет соглашения с несколькими итальянскими партнерами. Также прорабатывается крупная инициатива по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы», – сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
По его словам, эта договоренность была достигнута еще несколько лет назад, но была приостановлена. «Мы сегодня говорили с господином премьер-министром [Италии]. Считаем необходимым восстановить эту работу, хотя и небольшими, скромными темпами. Главное – начать», – отметил Путин. «Убежден, что с появлением такой структуры итальянским компаниям станет гораздо проще осваиваться на российском рынке», – подчеркнул президент.
РФПИ и Итальянский стратегический фонд (Fondo Strategico Italiano) подписали меморандум о создании российско-итальянской инвестиционной платформы еще в 2013 г. в присутствии Путина и премьера Италии Энрико Летты. Планируемые инвестиции под управлением партнеров должны были составить 1 млрд евро.
Передача акций должна быть закончена в течение 18 месяцев. Государство владеет 92,31% ОАК через Росимущество, 4,47% находится у ВЭБа, 3,22% — в свободном обращении на Московской бирже.
Проект президентского указа о вхождении ОАК в «Ростех» был подготовлен и внесен в правительство в марте этого года. Министр промышленности Денис Мантуров тогда заявил, что «управление (к "Ростеху") переходит сразу с подписанием указа».
О том, что ОАК в будущем будет целесообразно передать в госкорпорацию, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сказал еще весной 2017 г. Он заметил, что порядка 60-70% комплектующих самолетов и так делается предприятиями «Ростеха».
ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолетов марок «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также новых гражданских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения.