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Адвокат экс-главы Серпуховского района сообщил о покушении на него в «Лефортово»

На содержащегося в СИЗО «Лефортово» бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напал сокамерник, сообщил адвокат Андрей Гривцов. «Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Сосед кричал, что убьет Шестуна и размахивал заостренной ложкой», – сказал Гривцов (цитаты по ТАСС).

Гривцов рассказал, что «со слов Шестуна, конфликт инициирован администрацией СИЗО якобы за активную защиту по уголовному делу». «Шестун считает, что его сосед получил указание от администрации СИЗО будить его по ночам, а когда он попросил сокамерника этого не делать, то возник конфликт с угрозами жизни».

Информацию о нападении на Шестуна подтвердила «Новой газете» супруга экс-чиновника Юлия Шестун. «Прошу считать данное сообщение официальным заявлением в правоохранительные органы, так как расцениваю произошедшее не иначе, как попыткой убийства мужа», – сказала Шестун. По ее словам, после инцидента сотрудники «Лефортово» вывели напавшего, чтобы «успокоить», а потом завели обратно в камеру, при этом сокамерник продолжил угрожать Шестуну.

Жена экс-чиновника добавила, что неоднократно обращалась к руководству изолятора с просьбой перевести супруга в другую камеру, а также писала жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний. Шестун находится в одной камере с гражданином Узбекистана, который проходит по делу о терроризме. Об опасениях за свою жизнь Шестун заявлял во время заседания накануне нападения. Он также считает, что его сокамерника «просто натравили на него».

Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие уточнило квалификацию преступлений. Теперь Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы. Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным. Среди заказчиков он называл губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.